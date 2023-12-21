置地廣場料聖誕銷售額按年升兩成 對高檔零售市場前景信心不變｜零售市況

置地公司商用物業執行董事江璣若表示，今年是復常後的第一個聖誕節，經過三年疫情，明顯可以感受到市面上濃厚的節日氣氛。位於置地廣場中庭的聖誕裝置迄今已錄得超過5,000名訪客，置地廣場的人流與去年相比增長15%，聖誕期間的銷售額預計將比按年增加20%。 江璣若稱，置地公司今年與租戶緊密合作，當中包括與Leading Nation Hospitality合作引領本港餐飲潮流風尚，在告羅士打大廈43至45樓開設項尖餐飲概念FORTY FIVE，網羅The Merchants嘗申滙、Kaen Teppanyaki、Cardinal Point、Gloucester Arts Club，以及最近開業的Cristal Room by Anne-Sophie Pic五家餐飲品牌。

今年餐飲組合繼續為公司的重點發展領域，在中環物業組合內開設了合共擁有十五顆米芝蓮星評價的高端餐廳，同時兼顧不同顧客的需求，亦提供不同定位的餐飲選擇。今年較早時候，我們隆重推出了BaseHall 02美食廣場，將包括家族經營餐廳在內的一衆優質亞洲餐飲選項匯聚於中環，希望藉此吸引城中八方來客，在BaseHall 02內品嚐美食。此外，BaseHall 02亦可用於舉辦現場喜劇、音樂演出、國際DJ表演等活動。至於高端餐飲，近期亦引入了由擁有最多米芝蓮星的女主廚Anne-Sophie Pic及水晶品牌Baccarat合作主理的餐廳Cristal Room by Anne-Sophie Pic。

全速推動更新置地廣場零售和餐飲組合計劃 江璣若續指，集團目前亦正與多家主要奢侈品牌租戶探討他們在中環核心擴張和發展的潛在計劃。根據國際市場調查公司Euromonitor公布的數據，香港今年重新成為全球人均奢侈品支出最高的市場，證明了香港繼續是全球一個最重要的奢侈品零售市場之一。 展望未來，集團明白2024年將會充滿挑戰，全球經濟形勢未見明朗，對於寫字樓及消費市場均可能產生負面影響。儘管如此，集團對高檔零售市場的前景信心不變。Louis Vuitton路易威登近日在港舉辦Pharrell Williams時裝展，DIOR亦計劃於明年首季在香港舉辦時裝展，這些都是香港市場吸引力的明證。踏入2024年，集團正在全速推動更新置地廣場零售和餐飲組合的計劃，包括在太子大廈頂樓推出全新餐飲概念，以及對置地廣場的零售空間進行全新規劃，詳情將於明年初公布。