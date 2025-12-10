置地：國際離岸律師事務所衡力斯租用中環歷山大廈逾1萬呎樓面 簽8年長約

置地公司與衡力斯(Harneys，下稱衡力斯)今日(10日)宣布，國際離岸律師事務所衡力斯將重返置地公司位於香港中環的優質甲級寫字樓組合，已簽署8年租賃協議，租用歷山大廈第十四層，總樓面面積約11,048方呎，並計劃於2026年2月正式進駐。 衡力斯曾是置地的租戶，於多年前在交易廣場設有辦公室。自二十年前在香港開業以來，衡力斯業務規模顯著增長，2025年更標誌著該律師事務所在香港成立二十周年。衡力斯已多次入選《法律500強》（Legal 500）亞太地區指南中「香港離岸律師事務所」第一梯隊（Tier 1），並連續兩年蟬聯《亞洲法律雜誌》（Asian Legal Business）「年度離岸律師事務所大獎」。

衡力斯香港辦公室管理合夥人Paul Sephton表示，很期待遷入歷山大廈的辦公室，重返核心中環。憑藉其團隊的專業知識與全心投入，香港辦公室在我們作為離岸法律業界領導者的地位中發揮著關鍵作用。公司擁有亞洲最大的網路之一，新的香港辦公室將其重新置於香港金融核心地帶，有助進一步加強與客戶及業務夥伴的聯繫。

置地公司香港商廈業務部董事及主管安德燊(Neil Anderson)稱，很高興衡力斯重返置地公司的中環物業組合，鞏固公司作為法律業界頂尖選址的地位。這份新租約再次印證公司的租戶將物業質素及地段視為首要考量，「質量優先」持續成為市場趨勢。置地公司打造緊密連結的生態圈為衡力斯及公司所有中環租戶提供無縫連接全球領先的金融中心。