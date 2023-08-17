置業大計｜炎明熹談業主夢：先問長輩意見 目標瞄準元朗屯門有原因！

年僅18歲的歌手炎明熹(Gigi)，出道短短兩年已深得廣告商及製作單位歡心，據報出騷價比去年升價1.5倍，至50萬元；而她連月密密接拍廣告及演出，傳吸金約500萬元。炎明熹稱，理財方面交給家人處理，而自己都喜歡儲錢，被問及會否想實踐「業主夢」時，她指出，會先請教長輩們意見，因為置業始終是人生第一次，如果沒有經驗就去買樓會驚弄巧反拙，所以都是「睇定啲先」。

物業選擇範圍大

假設Gigi手持500萬元資本以首置身份入市，要完成中港兩地的「業主夢」，確實以新界區物業為目標較為實際，選擇範圍亦如她感覺一樣「咁遼闊」。參考近期屯門及元朗區「5球」以下的二手成交個案，例如元朗御景園2座中層F室，實用面積約468方呎，兩房間隔，以450萬元沽出，造價屬屋苑2017年1月後、超過6年半新低，呎價約9,615元。同區樓齡較新的Park YOHO，屋苑Milano 32B座低層D室，實用面積約405方呎，一房連儲物房間隔，以480萬元沽出，呎價約11,852元。另外，屯門帝御．金灣3座中層12室，實用面積約366方呎，一房間隔，以475萬元易手，呎價約12,978元。

若然Gigi入市此兩區物業作投資長線收租之用，估計可獲不俗的租金回報，並可作為未來樓換樓的「入場券」。以屯門區為例，8月份已錄逾200宗租賃成交，例如NOVO LAND第1B期3座中層M室，實用面積約303方呎，一房間隔，以1.23萬元租出，呎租約40.6元。以業主買入價480.74萬元計算，現享近3.1厘租金回報；至於元朗區主要屋苑於7月份，則錄得超過230宗租賃成交。