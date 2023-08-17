置業大計｜炎明熹談業主夢：先問長輩意見 目標瞄準元朗屯門有原因！

年僅18歲的歌手炎明熹(Gigi)，出道短短兩年已深得廣告商及製作單位歡心，據報出騷價比去年升價1.5倍，至50萬元；而她連月密密接拍廣告及演出，傳吸金約500萬元。炎明熹稱，理財方面交給家人處理，而自己都喜歡儲錢，被問及會否想實踐「業主夢」時，她指出，會先請教長輩們意見，因為置業始終是人生第一次，如果沒有經驗就去買樓會驚弄巧反拙，所以都是「睇定啲先」。
有種「好遼闊嘅感覺」
至於置業目標地點方面，炎明熹稱，希望自己可以在家鄉汕尾及香港兩地置業，又透露較為鍾意元朗及屯門區，給她有一種「好遼闊嘅感覺」，但要睇緣分。作為當紅歌手的Gigi，置業目標瞄準新界大西北的元朗及屯門區，或許令人感到意外，畢竟主流選擇都傾向於市區置業，如MIRROR成員姜濤於今年初以1,800萬購入西環海景豪宅維壹單位，與容祖兒、阿嬌(鍾欣潼)、謝霆鋒等前輩一齊做星級業主。
物業選擇範圍大
假設Gigi手持500萬元資本以首置身份入市，要完成中港兩地的「業主夢」，確實以新界區物業為目標較為實際，選擇範圍亦如她感覺一樣「咁遼闊」。參考近期屯門及元朗區「5球」以下的二手成交個案，例如元朗御景園2座中層F室，實用面積約468方呎，兩房間隔，以450萬元沽出，造價屬屋苑2017年1月後、超過6年半新低，呎價約9,615元。同區樓齡較新的Park YOHO，屋苑Milano 32B座低層D室，實用面積約405方呎，一房連儲物房間隔，以480萬元沽出，呎價約11,852元。另外，屯門帝御．金灣3座中層12室，實用面積約366方呎，一房間隔，以475萬元易手，呎價約12,978元。
若然Gigi入市此兩區物業作投資長線收租之用，估計可獲不俗的租金回報，並可作為未來樓換樓的「入場券」。以屯門區為例，8月份已錄逾200宗租賃成交，例如NOVO LAND第1B期3座中層M室，實用面積約303方呎，一房間隔，以1.23萬元租出，呎租約40.6元。以業主買入價480.74萬元計算，現享近3.1厘租金回報；至於元朗區主要屋苑於7月份，則錄得超過230宗租賃成交。
望18歲首置做業主 目標「買10層樓」
不論自住或投資，元朗及屯門區的單位供應較多之外，入場門檻亦相對較低。事實上，Gigi去年接受訪問表示將置業成為短期目標，希望能在18歲一嘗做業主的滋味，並定下的「買10層樓」目標。目前二手市況低迷，加上新盤接連以低價推出搶客，相信此兩區將會出現更多「筍盤」，現年18歲、名成利就的她，未知會否把握時機入市做業主？
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