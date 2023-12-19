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地產
2023-12-19 17:20:00

美國停加息後 50指標屋苑上周錄72宗買賣 近4周新高｜樓市數據

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美國上周四議息後，即令樓市氣氛回暖，帶動二手樓交投回升。(資料圖片)

美國上周四議息後，即令樓市氣氛回暖，帶動二手樓交投回升。(資料圖片)

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(1211日至17)共錄72宗買賣個案，較前周(124日至10)66宗增加9%，是近4周以來首次重越70宗水平之上。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，美國上周四議息結果除一如市場預料不加息外，儲局言論更大肆「放鴿」，令市場充滿期待，一眾買家在上周後段入市轉趨積極，帶動二手交投回升。

美孚新邨、維港灣按周各增4

按地區劃分，上周港島、九龍及新界3區指標屋苑的交投量錄兩升一跌，其中九龍區升幅最大，該區21個指標屋苑上周共錄37宗成交，較前周的29宗增加28%，當中美孚新邨及維港灣交投宗數變化顯著，上周分別錄得9宗及4宗買賣，按周各增4宗；海逸豪園、德福花園及將軍澳廣場成交量，均比前周增加3宗，於上周分別錄34宗買賣不等。

新界區YOHO Town最活躍

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄26宗買賣，較前周的24宗增加2宗或8%，其中YOHO Town表現活躍，於上周共錄5宗買賣，按周增加2宗或67%。嘉湖山莊力保不失錄4宗，與前周持平；而沙田第一城、太湖花園、麗城花園、碧堤半島及柏慧豪園則齊齊「破蛋」，上周分別錄得12宗買賣不等。

太古城交投量跌67%

至於港島區8個指標屋苑，上周錄9宗成交，較前周的13宗減少4宗或31%，其中海怡半島僅錄1宗，較前周的4宗急挫75%；龍頭屋苑太古城亦只錄得2宗買賣，按周大跌67%；嘉亨灣錄1宗，較前周的2宗減半。此外，在全港50個指標屋苑中，上周共有17個屋苑錄得「零成交」，較前周的22個減少23%，當中九龍區及新界區分別佔9個及7個屋苑，港島區則佔1個。

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港島區龍頭屋苑太古城本周僅錄得2宗買賣，按周大跌4宗或67%。

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長假期買賣料轉靜

陳海潮指出，息口已幾近確認見頂，而美國聯儲局亦表明明年有3次減息機會，料累減0.75厘，消息令準買家心態轉趨樂觀；配合一手新盤銷情持續理想，整體樓市氣氛有轉旺跡象，預料本周初段氣勢可以維持。不過，臨近周末及聖誕節長假期，不少市民外遊，買賣恐略轉靜，冀整周50指標屋苑交投可維持在約70宗的水平橫行。

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