美國停加息後 50指標屋苑上周錄72宗買賣 近4周新高｜樓市數據

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(12月11日至17日)共錄72宗買賣個案，較前周(12月4日至10日)的66宗增加9%，是近4周以來首次重越70宗水平之上。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，美國上周四議息結果除一如市場預料不加息外，儲局言論更大肆「放鴿」，令市場充滿期待，一眾買家在上周後段入市轉趨積極，帶動二手交投回升。

美孚新邨、維港灣按周各增 4 宗 按地區劃分，上周港島、九龍及新界3區指標屋苑的交投量錄兩升一跌，其中九龍區升幅最大，該區21個指標屋苑上周共錄37宗成交，較前周的29宗增加28%，當中美孚新邨及維港灣交投宗數變化顯著，上周分別錄得9宗及4宗買賣，按周各增4宗；海逸豪園、德福花園及將軍澳廣場成交量，均比前周增加3宗，於上周分別錄3至4宗買賣不等。

新界區 YOHO Town 最活躍 新界區方面，21個指標屋苑上周共錄26宗買賣，較前周的24宗增加2宗或8%，其中YOHO Town表現活躍，於上周共錄5宗買賣，按周增加2宗或67%。嘉湖山莊力保不失錄4宗，與前周持平；而沙田第一城、太湖花園、麗城花園、碧堤半島及柏慧豪園則齊齊「破蛋」，上周分別錄得1至2宗買賣不等。