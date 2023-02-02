美國加息｜中原按揭王美鳳：符巿場預期 料美息今年5月見頂

美國聯儲局宣布加息0.25厘，符合巿場預期，並創2007年以來最高水平，但加幅較上次0.5厘收窄，及之前過去4次會議每次加幅0.75厘為低。中原按揭董事總經理王美鳳表示，美國今年首個議息會議息率加幅收窄至往常標準之0.25厘，是次加息周期由去年至今累計8次加息幅度增至4.5厘，而美國通脹率已出現連月回落趨勢，料距離美息見頂的加幅只有約0.5厘，預期加息周期將於今年5月見頂。

港 P 有機會跟隨 料加 0.125% 至 0.25% 最近與樓按相關1個月港元拆息在年結因素過後，已從高位逾5%回落至2.66%，而臨近美國加息美元拆息已有所上升，反之港元拆息回落與美息再度明顯拉闊，反映港元資金充裕，港銀未似有即時加息壓力。然而，即使港元拆息連日下跌，但H按之息率仍高於封頂息率，反映銀行仍有息差壓力；加上是次加息周期，本港銀行本來已大幅落後於美息加幅(美加息4.5厘Vs港P加0.625厘)，故預期本港銀行仍有機會跟隨上調最優惠利率(P)，加幅為0.125%至0.25%，但視乎銀行衡量其資金成本、存貸需求等因素而定。

中原陳永傑：料樓市小陽春格局持續 另外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，對於美國聯儲局是次小幅加息，市場普遍認為年內有機會僅加息兩次，即完成是次加息周期，對樓市來說是正面訊號。他又指，美國有序地放慢加息步伐，樓市亦逐步復常，加上通關效應，樓市踏入新一年即迎來「小陽春」；若美國下半年有機會停止加息，樓價將拾級而上，買家恐遲買會貴，相信猶豫不決的準買家，亦會加快落實置業決定，料「小陽春」格局持續。事實上，美國加息放緩，金、股市場過去數個月已由低位反覆向上，銀行存息亦持續向下，種種因素將促使資金流向實物市場，料樓市由自用市轉為投資市。