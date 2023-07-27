美國加息｜中原按揭：加息周期幾近見頂 料港P跟加最多0.25%

美國聯儲局公布議息結果，聯邦基金利率目標區間上調至5.25厘至5.5厘，是去年3月以來第11度加息，中原按揭指符合市場預期。(資料圖片)

美國聯儲局公布議息結果，聯邦基金利率目標區間上調至5.25厘至5.5厘，是去年3月以來第11度加息，符合市場預期。中原按揭董事總經理王美鳳指出，即使美國通脹率已連月下降至3%，但聯儲局為了決心把目標通脹壓低至2%，及防止通脹反彈而恢復加息0.25%。本港方面，本月反映銀行資金成本的1個月拆息繼續上揚，並平均處於5%水平，昨天(26日) 1個月拆息為5.13%，明顯高於目前按息3.5%逾1.5厘，反映銀行資金成本持續有上升壓力，現美國落實加息0.25，預期銀行很大機會上調最優惠利率P，估計加幅介乎0.125%至0.25%。

王美鳳指出，今次議息聲明反映局方保留對未來貨幣政策的彈性，以便觀察累積加息及收緊政策的滯後影響，以及視乎往後通脹走勢是否繼續邁向2%目標；而下一次美國議息期為9月份，若然通脹回落勢頭持續，預期美國今次加息很大機會屬本輪加息周期最後一次。

她又稱，若本港銀行今天確定上調最優惠利率(P)，相信加幅仍溫和介乎0.125%至0.25%。由於加息期已幾近見頂，意味年內本港按息仍低於4厘水平，本港整個加息周期港P累計加幅或不多於1厘，反映是次加息周期，仍錄得歷年較溫和加幅；又由於息率具周期性，市場已預期息率見頂後，未來息率橫行一段時間後將掉頭回落，相信現時息率因素對樓市影響已輕微。