美國加息｜中原按揭：料港P只加0.25厘 按息升至3.5厘水平

美國聯儲局宣布再加息半厘，符合巿場預期，創2007年以來最高水平，但加幅較過去4次會議每次0.75厘為低。中原按揭董事總經理王美鳳表示，美國年內累積7次加息幅度增至4.25厘，與本港樓按相關的1個月港元拆息昨日(12月14日)報4.97%，近期徘徊5%逾14年新高水平，已明顯高於市場按息介乎2.875%至3.375%，反映銀行整體資金成本上漲，息率存在上調壓力，多家銀行已在議息前調整新造按揭息率水平，料今次港P加幅為0.25厘，加息後按息將升至達3.5厘水平，市場按息約介乎3.375%至3.625%。

王美鳳指出，今年美國面對歷史性高通脹問題，連續大手加息，今次加息後，距離美息見頂的加幅只有約0.5厘至0.75厘，預期明年美息加幅放緩及見頂。雖然明年美國息率將在見頂後橫行一段時間，當中主要視乎通脹回落速度，但在通脹明顯回落後，美國亦需要處理猛烈加息帶來經濟衝擊的問題，加上市場憂慮美國步入經濟衰退，故相信市場已預期美息在高位一段時間後，將掉頭回落。

大市氣氛轉好 樓市有回穩跡象 王美鳳續指，受惠於本地及內地防疫放寬，本港不再用安心出行及取消黃碼，通關如箭在弦，美息明年見頂及息率走勢步入明朗化等因素，市場氣氛正在好轉，近期市場二手交投明顯增加，樓市有回穩跡象，並開始醞釀由「遲買會平」轉為「遲買會貴」的心態，相信可推動樓市交投續增。雖然預期銀行加P後，對市場氣氛構成一定影響，但本港加息周期較以往相對溫和，相信有助市場加快消化加息影響。