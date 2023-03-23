美國加息｜中原按揭：符市場預期 料上調多一次見頂 港P或跟 最多加0.25%

美國聯儲局凌晨宣布今年第2次議息結果，通過加息0.25厘。中原按揭董事總經理王美鳳指出，即使近日出現歐美金融危機，但基於美國通脹率與目標水平2%仍有距離及需時回落，聯儲局決定維持0.25%較溫和加息幅度，相信通脹走勢及近日銀行危機事件之潛在流動性風險，將左右當局調整息率步伐，預期加息周期將於今年5月或之前見頂。是次加息周期美國累計加息幅度達4.75厘，本港最優惠利率P暫時累加僅0.625厘，而現時H/P差距收窄至明顯低於平均水平，預期本港銀行仍有機會跟隨美國上調最優惠利率(P)，幅度約0.125%至0.25%，但最終視乎銀行衡量資金成本水平而定，本港按息仍處於3厘多水平。

倘本港再加息 減新造按息助抵銷

王美鳳續稱，日前1個月拆息曾連跌5個工作天至低於3%，令港P加息壓力紓緩，但近日拆息掉頭回升，當中或受季結和歐美金融市場波動等因素影響，現時與樓按相關1個月拆息回升至約3.37%，與最優惠利率(P)差距約2.26厘，H/P差距仍大幅低於平均3厘以上，意味本港最優惠利率(P)仍有機會上調。若今次美國加息0.25%，預期本港銀行仍有機會上調最優惠利率(P)，幅度約0.125%至0.25%，但視乎銀行衡量其資金成本、存貸需求等因素而定。即使本港最優惠利率仍有機會上調，但加幅溫和亦已接近見頂水平，本港樓按息率仍會處於3厘多水平，加上近日大型銀行調減新造按息有抵銷加息作用，故此相信不會對現時樓市構成實質影響。

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