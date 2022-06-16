美國加息｜中原陳永傑：樓價未必跌 惟升幅減慢 料全年樓價升幅調低5%

美國今年已加息3次，共加息1.5厘，並表明未來或會再加息，但不是常態，而香港在銀根充裕下，料未跟隨美國加息。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國加息或令港元流出，但香港銀行儲備仍達2,800億元，在銀根充裕的情況下，相信香港銀行未必即時跟隨美國加息，對香港供樓人士影響輕微。以對上一次美國加息期為例，於2016年至2018年間，美國加息9次，共2.25厘，香港只跟加一次0.125厘，期內中原城市指數CCI錄得25.5%的升幅。因此，美國加息未必會令樓價下跌。
陳永傑指，香港物業市場基礎健康，亦有助香港物業市場對抗美國加息潮，現時香港一半以上物業沒有承造按揭，而近年承造按揭需經過銀行壓測，香港私樓住戶供樓負擔比率亦維持於六成以內，相信即使香港跟隨美國加息，本港供樓人士亦有足夠能力負擔，對樓價衝擊不大。
全球經濟環境不穩，股市難免波動，但物業價格卻相對平穩，今年至今，中原城市領先指數CCL只下調了1.1%，相對其他投資產品穩健，相信物業仍會是港人用作儲存財富的工具，惟下半年全球不明朗因素增多，如歐美國家加息、俄烏戰爭持續、疫情未完全受控，都為全球經濟帶來隱憂，物業市場買家入市態度將轉審慎，樓價升幅會放慢，陳永傑將全年樓價預測調低至5%，但仍可達CCL歷史高位190點。
利嘉閣廖偉強：大手加息非常態 料樓市漸回復活力
利嘉閣地產總裁廖偉強表示，雖然今次加息幅度較大，但0.75厘的加幅並非常態，意味下次加息時，有機會根據實況而將幅度回調至0.5厘。他續指，過去一段時間，市場都是聚焦加息幅度，而有關消息早已被消化得七七八八，並且在股市內反映；近日所見，股市已明顯回穩。至於本港樓市，買家對長期的息口走勢，其實已心中有數，不少人是想觀望的加息情況後才做決定。如果香港銀行未有立即跟隨美國加息，買家很快就會消化相關的消息，並重新加快入市步伐，令交投回升。就算之後香港跟隨加息，估計幅度亦只徘徊在0.25厘至0.5厘水平，對樓市影響十分有限。
廖偉強續稱，近期樓市轉靜，除了加息陰霾帶來輕微影響外，更多是因為回歸25周年在即，不少經濟及商業活動都相應減慢所致，相信「七一」過後，樓市會逐漸回復活力。