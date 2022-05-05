美國加息｜中原：加息影響微 置業抵通脹 料5月一手達2500宗

美國聯儲局一如市場預期在今年內二度加息，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，是次美國只加息0.5厘而非0.75厘，反映美國只是在通脹壓力下被迫加息，未來加息步伐或因通脹放緩而回落，並相信日後加息幅度會逐步減少，而香港於資金充裕下，相信香港暫未需要跟隨美國加息。
物業仍是港人保值工具
陳永傑補充，香港銀行體系資金逾3,000億港元，依然相當充裕，香港銀行今次或未必跟隨美國加息，但在息差影響下，若港資金流出，香港亦難逃加息的壓力。在銀行資金充裕下，積極搶佔按揭生意，料香港銀行仍會以各式各樣優惠吸引買家承造按揭，始終得益者仍是物業買家。
在全球疫情持續，加上俄烏戰爭未見解決，貨幣貶值及通脹問題，仍然大於加息影響。即使面對去年第四季開始的經濟下滑，香港樓價指標CCL距離去年高位只錄5%的跌幅，而港股較高位卻有近四成跌幅，反映物業抗跌力較其他投資工具強。陳永傑相信，物業仍是港人賴以保值的工具，單是美國加息因素，相信對香港物業市場影響輕微。
多個新盤熱賣 反映加息影響微
隨著香港疫情受控，放寬限聚措施，以及消費劵刺激下，本港4月份市況明顯轉旺，一手成交更較3月份錄得逾5.5倍的升幅，陳永傑相信近期一手入市買家已考慮到加息因素，而多個一手項目依然熱賣，反映加息對市民入市影響有限。陳永傑又稱，在通脹壓力下，實物市場如物業依然會受追捧，加息對買家入市意欲影響不大，反而令業主及發展商們開價更克制。他對後市預期依然樂觀，料5月份一手成交量可達2500宗，創18個月新高，樓價至年底可望有15%的升幅。
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