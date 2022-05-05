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2022-05-05 11:41:42

美國加息｜中原：加息影響微 置業抵通脹 料5月一手達2500宗

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為是次美國加息影響輕微，在香港的資金充裕下，相信暫未需要跟隨美國加息。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為是次美國加息影響輕微，在香港的資金充裕下，相信暫未需要跟隨美國加息。

美國聯儲局一如市場預期在今年內二度加息，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，是次美國只加息0.5厘而非0.75厘，反映美國只是在通脹壓力下被迫加息，未來加息步伐或因通脹放緩而回落，並相信日後加息幅度會逐步減少，而香港於資金充裕下，相信香港暫未需要跟隨美國加息。

物業仍是港人保值工具

陳永傑補充，香港銀行體系資金逾3,000億港元，依然相當充裕，香港銀行今次或未必跟隨美國加息，但在息差影響下，若港資金流出，香港亦難逃加息的壓力。在銀行資金充裕下，積極搶佔按揭生意，料香港銀行仍會以各式各樣優惠吸引買家承造按揭，始終得益者仍是物業買家。

在全球疫情持續，加上俄烏戰爭未見解決，貨幣貶值及通脹問題，仍然大於加息影響。即使面對去年第四季開始的經濟下滑，香港樓價指標CCL距離去年高位只錄5%的跌幅，而港股較高位卻有近四成跌幅，反映物業抗跌力較其他投資工具強。陳永傑相信，物業仍是港人賴以保值的工具，單是美國加息因素，相信對香港物業市場影響輕微。

多個新盤熱賣 反映加息影響微

隨著香港疫情受控，放寬限聚措施，以及消費劵刺激下，本港4月份市況明顯轉旺，一手成交更較3月份錄得逾5.5倍的升幅，陳永傑相信近期一手入市買家已考慮到加息因素，而多個一手項目依然熱賣，反映加息對市民入市影響有限。陳永傑又稱，在通脹壓力下，實物市場如物業依然會受追捧，加息對買家入市意欲影響不大，反而令業主及發展商們開價更克制。他對後市預期依然樂觀，料5月份一手成交量可達2500宗，創18個月新高，樓價至年底可望有15%的升幅。

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