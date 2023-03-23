美國加息｜利嘉閣按揭：上半年港銀加P機會仍在 料美息近見頂

利嘉閣按揭預期，今年內美國最多再加息0.25厘，但年內減息機會不大，香港銀行或仍要跟隨加息一次。(資料圖片)

美國聯儲局一如預期再次加息0.25厘，聯邦基金利率升至介乎4.75厘至5厘，為今年內第9次加息，累計加息已達4.75厘。對於市場憂慮的美國銀行業危機，美國聯儲局認為銀行業仍健康、有韌性。按利率點陣圖，2023年底的利率預測中值維持5.1%不變。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指，美國加息步伐放慢，目前由各項數據看，今年內美國最多再加息0.25厘，但年內減息機會不大，香港銀行或仍要跟隨加息一次。不過，由於上周多家大型銀行已先行下調二手物業H按鎖息上限0.25厘，預計可抵銷未來加息的影響。

現時大型銀行H按鎖息上限為P-2.25%，以滙豐銀行維持最優惠利率(P)於5.625厘之下，二手物業的實際按息現為3.375厘。以500萬元貸款，年期30年計，每月供款為22,105元，較上周鎖息上限仍為3.625厘時，每月供款少約698元(-3%)。假設未來銀行會上調P最多0.25%的話，上周減鎖息上限的舉動，已經完全抵銷未來可能加息的影響。

新盤買家宜選即供 plan 拉上補下

黃詠欣解釋，香港銀行加息幅度雖然大幅落後於美息加幅，美國累積加息4.75厘，而同期香港最優惠利率僅上調0.75厘，香港銀行仍大機會追加；加上近日1個月港元拆息反覆企於3厘以上，以現時H按計劃普遍為H+1.3%計，仍然高於封頂位(3.375%)水平，反映銀行仍有加息壓力。

她指出，中小型銀行早前推出快閃「時光倒流價」3.125%的息率優惠，客戶流向較低息的銀行做按揭，令大型銀行都要出招迎戰，3月中起陸續有大型銀行下調二手物業H按鎖息上限0.25%至3.375%，與一手物業看齊。觀乎近日銀行仍積極搶按揭生意，不單息率優惠，現金回贈亦有增加，部分大額按揭回贈可高達2.45%，屬有紀錄的新高水平，建議購入新盤買家選用即供計劃，把握近日的按揭優惠。

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