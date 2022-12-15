美國加息｜利嘉閣按揭：料香港銀行明年或再加息一次

美國聯儲局一如市埸預期加息0.5厘，香港滙豐銀行亦宣布上調港元最優惠利率(P)0.25厘至5.625厘，是今年內第3次上調P，累積加幅已達0.625厘，連同8月及12月兩次上調H按鎖息上限，疊加影響下，等同已經累積加息1.125厘。以500萬元貸款、年期30年計，每月供款較9月上調鎖息上限及加息前，增加3,046.6元(+15.42%）。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指，美國聯儲局會後聲明可見美國加息周期仍未完結，按利率期貨顯示聯邦基金利率2023年2月或會再加息至少0.25厘，意味美國加息步伐將放慢。目前市場預計聯邦基金利率或會升至5厘的水平，明年中前掉頭減息機會不大。她指出，在美國接連加息下，香港銀行加息壓力未減，12月初1個月拆息一度升穿5厘水平，已大幅升穿普遍銀行的H按封頂位(3.125%)，加上香港不論大中小型銀行皆以高息搶存的舉動，反映部分銀行資金成本壓力加大；而在11月下旬起，已有4大銀行陸續宣布上調H按鎖息上限0.25厘，種種迹象顯示港銀再上調最優惠利率屬預期之內，加幅0.25厘亦符合市場預期。黃詠欣預計，香港銀行明年首季或至少再加息一次，幅度為0.25厘。

現時大型銀行H按鎖息上限為P- 2%，在銀行加P至5.625厘，連同12月初銀行再上調H按鎖息上限，現時二手物業的實際按息已升至3.625厘。若以500萬元貸款、年期30年計，每月供款會較9月初大型銀行實際息率仍為2.5厘時，多3,047元(+15.42%），全期利息開支多了逾109萬元(+51.92%)，金額亦較11月初加息後實際按息3.125厘時，每月供款多1,383.6元(+6.46%)。

建議置業或轉按者 勿只著眼現金回贈 黃詠欣指，過往每年年底至翌年年初，都是銀行跟按揭業績的時間，會提供更多優惠吸客，早前便有中小型銀行推出「快閃」優惠，掉頭下調H按鎖息上限吸引客戶，亦有銀行推出一手、二手及高成按揭揭不同的息率優惠，銀行按揭產品不再如以往般單一以現金回贈去作競爭，建議有意置業或轉按的人士，不要只著眼於回贈金額，要連同息率及高息戶口種類等去計算及衡量。