美國加息｜利嘉閣按揭：美息料已見頂 港銀高現金回贈 助抵銷加P影響

利嘉閣按揭預計，美國利率已見頂，惟第3季調頭減息的機會不大，而本港銀行是次跟隨加P，也屬預期之內。(資料圖片)

美國聯儲局一如預期再次加息0.25厘，滙豐銀行宣布上調港元最優惠利率(P)12.5點子，由5.625厘升至5.75厘，以現時大型銀行H按鎖息上限為P-2.25%計，現時實際按揭升至3.5%。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣預計，美國利率已經見頂，但第3季調頭減息的機會不大，至於香港銀行是次跟隨加P，也屬預期之內，原因是近日銀行體系總結餘，早前已跌穿500億港元，同時1個月拆息由4月中下旬起，已經重上3厘以上，近日更進一步升至3.5厘以上，資金成本升，令銀行有加P壓力。不過，加幅0.125厘影響相對溫和。

以500萬元貸款額，年期30年計，於加P後實際按息升至3.5厘，每月供款多約347元，首年利息開支多約4,464元(見圖1)。不過，由於近日大型銀行上調按揭現金回贈至2.5%，如選用高成數按揭計劃更可高達2.6%，是歷來的新高水平，相信足以抵銷加息的影響。黃詠欣舉例，以500萬元貸款額計，有貸款額2.5%的現金回贈(即12.5萬元)，已等同於近9 個月的利息開支，有效抵銷了加息的影響(見圖2)。

黃詠欣解釋，本地銀行於第2季仍積極搶佔按揭市場，年初中小型銀行帶頭下調按息後，大型銀行於3月亦把二手物業的實際按息下調至3.375厘，與一手新盤看齊。即使現時加息0.125厘至3.5厘，但實際按息仍較早前部分銀行達3.625厘，低了0.125厘，對供樓人士的影響算是溫和；加上大中小型銀行皆於第2季先後上調按揭現金回贈，至歷史新高水平吸客，有助進一步減淡加息的影響，預計可令早前憂慮加息影響的準買家，加快入市決定，有利樓市平穩向好。

至於供樓中的人士，黃詠欣建議，可把握現時高現金回贈的優惠，善用轉按賺現金回贈。以上述例子來說，500萬貸款為例，轉按後可享逾12.5萬元的現金回贈，扣除律師費等開支約1萬元，同樣有助抵銷部分供款利息開支，變相以更低息供樓。

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