美國加息｜加息陰霾下 將軍澳業主減價求售 減幅3%至7%

美國聯儲局一如市場預期再度加息0.75厘，令部分準買家入市決定轉趨審慎。中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，二手業主陸續擴大議幅求售，減幅約3%至7% (見附表)。在加息陰霾下，將軍澳本月二手買賣成交暫錄約147宗，租賃成交739宗，交投尚算平穩。
日出康城MONTARA兩房累減110萬 870萬沽
柯勇透露，該行最新促成一宗日出康城7期MONTARA成交，單位為2B座中層D室，實用面積483方呎，採兩房間隔，座向東北方，望內園景；5月時放盤開價980萬元，上月底率先調整至890萬元即獲洽購，最終累減110萬元或11%易手，成交價870萬元，折合實用呎價18,012元。據了解，原業主於2019年5月以736萬元一手購入上址，持貨滿3年，現轉手賬面獲利134萬元離場，單位升值18%。
附表：將軍澳最新二手減價放盤
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屋苑
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單位
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實用面積
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原先叫價
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最新叫價
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減幅
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GRAND MONTARA
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1B座低層C室
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464呎
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1000萬元
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930萬元
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7%
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怡心園
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2座中層C室
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497呎
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668萬元
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638萬元
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4.5%
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茵怡花園
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5座中層C室
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559呎
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580萬元
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560萬元
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3.4%
*資料由中原地產提供