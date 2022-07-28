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2022-07-28 18:41:26

美國加息｜加息陰霾下 將軍澳業主減價求售 減幅3%至7%

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美國再度加息令部分準買家入市轉趨審慎，亦有部分業主減價求售，其中日出康城MONTARA最新錄一宗累減110萬元成交個案。(資料圖片)

美國再度加息令部分準買家入市轉趨審慎，亦有部分業主減價求售，其中日出康城MONTARA最新錄一宗累減110萬元成交個案。(資料圖片)

美國聯儲局一如市場預期再度加息0.75厘，令部分準買家入市決定轉趨審慎。中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，二手業主陸續擴大議幅求售，減幅約3%7% (見附表)。在加息陰霾下，將軍澳本月二手買賣成交暫錄約147宗，租賃成交739宗，交投尚算平穩。

日出康城MONTARA兩房累減110 870萬沽

柯勇透露，該行最新促成一宗日出康城7MONTARA成交，單位為2B座中層D室，實用面積483方呎，採兩房間隔，座向東北方，望內園景；5月時放盤開價980萬元，上月底率先調整至890萬元即獲洽購，最終累減110萬元或11%易手，成交價870萬元，折合實用呎價18,012元。據了解，原業主於20195月以736萬元一手購入上址，持貨滿3年，現轉手賬面獲利134萬元離場，單位升值18%

附表：將軍澳最新二手減價放盤

屋苑

單位

實用面積

原先叫價

最新叫價

減幅

GRAND MONTARA

1B座低層C

464

1000萬元

930萬元

7%

怡心園

2座中層C

497

668萬元

638萬元

4.5%

茵怡花園

5座中層C

559

580萬元

560萬元

3.4%

*資料由中原地產提供

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