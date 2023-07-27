美國加息+差估署樓價指數再跌 中原陳永傑：料下半年樓價下跌速度加快

就美國聯儲局上一輪暫停加息後，宣布再度加息0.25厘，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，不加息、不減息的預測，對香港樓市來說，算是最壞的說法，令市場繼續缺乏明確方向，成交將持續低迷，料今年內美國將繼續加息，即使不加，亦不會調頭向下，他預料下半年本港樓價將明確呈下行趨勢。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑

據中原研究部資料指，今年上半年二手私人住宅登記宗數為18,134宗，較上年同期跌2%，反映通關對二手成交幫助不大。一手方面，該行報告顯示，今年第2季一手私人住宅新盤貨尾量升至2003年後新高，有19,085個，貼近2萬個貨尾積存的危險線。至於上半年樓價，中原城市領先指數CCL上半年錄6.7%，但最新報165.18，較今年高位已錄1.9%的跌幅。

美國加息｜料觀望氣氛加劇 抵銷上半年升幅 7月初，金管局放寬1,500萬元物業的按揭成數，陳永傑指，有關措施確實減輕了置業人士的首期負擔，但對整體樓市交投氣氛幫助不大，7月份一及二手成交依然膠著。今日美國再度加息的消息，他相信將令市場更為觀望，而且情況將於下半年持續，相信下半年樓價呈下跌趨勢，已是不爭事實，料下半年樓價跌幅，將完全抵銷上半年的升幅(6.7%)。他預料，需待明年息口轉向，以及經濟好轉，香港樓市才有機會轉跌為升。