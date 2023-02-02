美國加息｜(更新)中原按揭王美鳳：符巿場預期 料美息今年5月見頂 滙豐最優惠利率維持不變 料其他銀行跟隨

美國聯儲局宣布加息0.25厘，符合巿場預期，並創2007年以來最高水平，但加幅較上次0.5厘收窄，及之前過去4次會議每次加幅0.75厘為低。中原按揭董事總經理王美鳳表示，美國今年首個議息會議息率加幅收窄至往常標準之0.25厘，是次加息周期由去年至今累計8次，加息幅度增至4.5厘。另外，港息方面，具指標性的滙豐銀行宣布維持最優惠利率(P)於5.625%不變，為市場帶來好消息，料其他銀行將陸續跟隨，而市場按息將維持主要為3.375%至3.475%水平。

王美鳳指出，美國通脹率已出現連月回落趨勢，料距離美息見頂的加幅只有約0.5厘，預期加息周期將於今年5月或之前完結，息率料於5月或之前見頂。而美國加息周期完結後，息率將橫行一段時間，以待通脹率逐步回落至靠近2%目標水平，但當地關注大幅加息後對經濟影響，相信經濟數據將左右美息走勢，若經濟走勢持續轉疲，美息或加快於年內掉頭回落。

若港年內再加 P 僅再多一次 王美鳳續指，美國加息周期已近尾聲，港息調整是否已提早完結，仍視乎未來拆息走勢、資金流向及水平；今年市場聚焦「復常」，令本港經濟及投資環境進一步向好，料市場資金維持充裕，不排除本港加息周期或已完結;相信即使年內若需再加P僅再多一次。她又指，本港受惠於防疫措施逐步解除、通關復常、息率將見頂等因素，市場氣氛已回暖，樓市交投明顯增加，是次大型銀行決定維持最優惠利率(P)不變，令按息維持現有水平，為市場進一步帶來好消息。事實上，是次加息周期本，港銀行已大幅落後於美息加幅(美加息4.5厘 VS港P加0.625厘)，故此在樓市前景向好下，相信巿場已完全消化加息影響。

中原陳永傑：料樓市小陽春格局持續 另外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，對於美國聯儲局是次小幅加息，市場普遍認為年內有機會僅加息兩次，即完成是次加息周期，對樓市來說是正面訊號。他又指，美國有序地放慢加息步伐，樓市亦逐步復常，加上通關效應，樓市踏入新一年即迎來「小陽春」；若美國下半年有機會停止加息，樓價將拾級而上，買家恐遲買會貴，相信猶豫不決的準買家，亦會加快落實置業決定，料「小陽春」格局持續。事實上，美國加息放緩，金、股市場過去數個月已由低位反覆向上，銀行存息亦持續向下，種種因素將促使資金流向實物市場，料樓市由自用市轉為投資市。