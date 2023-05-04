美國加息｜聯儲局刪除進一步加息措辭 中原陳永傑：加息陰霾減退 次季樓價升5%

美國聯儲局一如預期再次加息0.25厘，聯邦基金利率目標區間上調至5厘至5.25厘，自去年3月開展加息周期以來，已連續第10次加息，亦是連續第3次以去年3月以來最慢步伐加息。值得留意是，今次議息聲明中，作出不再進一步加息的暗示。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國加息10次，港銀行只跟隨加息3次，相信今次香港銀行跟隨加息機會不大，而聯儲局暗示加息周期將結束，將有助港物業加快復甦速度。

日前美國再有銀行須由金融機構接管，顯示於息口高漲下，美國銀行體系承受重大壓力，相信美國加息的路途將舉步維艱，離見頂不遠。昨日聯儲局加息後，紐約期金創兩周新高，證明實物市場於加息下續受追捧，陳永傑相信，美國暫停加息的訊息，將加速投資者入市香港物業的步伐。

自2023年開始至今，對樓市利好消息湧現，如財案寬減物業印花稅、通關效應、美國放緩加息等，都為樓市起了振興作用，由樓市小陽春踏入較長遠的樓市升浪，加上港府為吸引人才，推行多項引入人才計劃，對中價物業租賃市場帶來支持，吸引更多投資者入市，相信配合美國聯儲局刪去進一步加息的聲明，預示息口見頂，料投資者入市比例將增加，對豪宅市場具起動作用。