美國加息｜CCL今年跌幅增至8.9% 中原：樓市已響警號

美國聯儲局一如市場預期加息0.75厘，8個月內連加6次，累積加幅達3.75厘。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中原城市領先指數CCL今年首10個月，已錄8.9%的跌幅，樓價持續下滑，加上樓市多個數據如負資產、銀主盤及新盤貨尾量都創多年新高，反映樓市已響起警號；而美國加息令港元拆息(HIBOR)持續向上，料本港銀行將會再次上調最優惠利率(P)，加息無疑增加供樓負擔，令樓市雪上加霜，籲港府檢視樓市辣招，激活物業市場以穩經濟。

根據中原城市領先指數CCL，今年3月美國首次加息，當時CCL報178.72，比對上周CCL的168.21點，於美國5次加息期內，香港二手樓價下調5.9%，首10個月則錄8.9%跌幅。陳永傑指，香港經濟持續下行，本地生產總值GDP已連跌3季，疫情下未全面通關，樓市只靠本港換樓客及上車客支撐，需求大減，樓價偏軟，成交亦明顯放慢。今年首10個月，一手及二手成交量分別錄得9,600及27,600餘宗，比對去年同期分別大跌31%及39%，一手成交量創9年新低，二手更創歷史新低。

負資產宗史數創 6 年季度新高 除了樓價及成交量持續向下，其他樓市數據亦反映樓市疲弱，例如負資產，今年第3季末負資產住宅按揭貸款錄533宗，創6年季度新高。另外，全港銀主盤存量增至209伙，13年以來首次升破200宗水平；加上新盤現樓貨尾已達15,000個，創逾15年新高，反映疫情及持續加息打擊新盤銷情，顯示現時新盤供多於求，種種數據指出樓市已響起警號。

樓價料全年跌 15% 個別或挫 20% 美國預計最快下月縮減加息幅度，但有機會延長加息周期，對樓市而言可謂延長痛苦。樓市今年首10個月一手及二手成交量合共錄得37,200餘宗，陳永傑預計全年可錄約44,000宗，創1996年有記錄以來歷史新低。樓價方面，以樓價每月下調2%的速度，料第4季樓價將下調6%，全年下跌15%，個別屋苑更有機會下挫20%，屬樓市危險訊號，期望港府因時制宜，檢視樓市辣招，及時減辣，穩定經濟。