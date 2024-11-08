美國年內再減息0.25厘 發展商及業界回應一覽：樓市添動力 減息周期開始？ (不斷更新)

美國聯儲局凌晨宣布2024年第7次議息會議結果，通過下調聯邦基金利率0.25厘至介乎4.5厘至4.75厘，是今年第二次減息，美息由9月至今累減0.75厘；具指標性的滙豐銀行公布下調最優惠利率(P)0.25厘至5.375厘優於市場預期，料其他銀行將陸續跟隨，銀行減P令目前新按及供樓人士的按揭息率均可同步下降，市場主要按息減至3.625厘。 會德豐黃光耀：釋放銀行定存資金流入樓市 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，聯儲局繼9月中減息後，昨晚宣布再減息0.25厘，下調幅度符合市場預期；而金管局亦隨即下調基本利率0.25厘，可見減息步伐理想。相信將有助釋放銀行定存中的資金流入各類資產及消費市場，帶動樓市成交及消費市道向好。同時有助減低企業融資成本，有利營商，對整體經濟影響正面。

集團將繼續積極推售「2024年新盤銷量之冠」將軍澳日出康城 SEASONS 系列、藍田山莊KOKO HILLS系列現樓及啟德PARK PENINSULA臨海現樓DOUBLE COAST I。此外，亦積極籌備灣仔春園街項目及種植道一號。 中信泰富李肇文：特朗普上台 減息周期面臨放慢壓力 中信泰富物業代理董事李肇文指，11月減息會議，聯儲局減息0.25厘，符合市場預期，預計在12月將會再減息0.25厘。但就美國大選結果特朗普上台，貿易政策的不確定性增加，美國減息周期可能會面臨一定放慢壓力，聯儲局寬鬆貨幣政策走向轉變的風險有機會增加。

對於香港樓市，本港主要銀行最優惠利率再減0.25厘，對樓市有提振作用。樓按利率下降將進一步擴濶供平過租的情況，對於投資者而言是一個非常好的消息，預計能吸引更多投資者參與物業長線投資。對用家而言，當然更容易計數，加速購買決定。 萬科香港周銘禧：掃除不明朗因素 增強置業信心 萬科香港董事總經理周銘禧表示，美國聯儲局今年息口已累減達0.75厘，本港按息亦已累減0.5厘，加上美國大選完結以及施政報告的一系列放寬樓按措施，掃除市場上的不明朗因素，相信會增強有意置業人士的信心，加快其入市及換樓意欲，第四季樓市將會重拾動力。

有見及此，公司除了繼續推售南昌東連方系列及何文田VAU Residence之外，大埔南半山馬窩路住宅項目的銷售籌備工作亦接近尾聲，最快可於季內或明年初推出市場。

中原陳永傑：起新一輪提振作用 本季樓價可回升5% 中原地產亞太區副主席兼住宅部行政總裁陳永傑表示，美國上一輪減息，加上中央組合拳出台，以及香港施政報告放寬按揭措施，令10月份香港物業市場量升價穩，匯豐銀行剛宣布調低最優惠利率0.25厘，跟足美國減幅，再為市場帶來驚喜。相信今次港美同步減息，可為香港樓市再起新一輪提振作用。

10月份一手成交量近3,000宗，較9月份升3倍。二手方面，由中原地產促成的二手成交宗數較9月升85%，證明於減息加上有利樓市政策出台，成功令物業市場成交量激活。至於樓價，亦有止跌跡象，10月份中原城市領先指數CCL，錄三升一跌，上周指數對比美國減息前，只錄得0.2%的輕微跌幅，陳永傑指，樓價升軌一向較成交量慢，樓價止跌緩升，將令樓市可更健康發展。 美國總統大選塵埃落定，美國亦持續減息。今日國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍與香港商界會面，市場憧憬將有扶助香港經濟措施出台。陳永傑指，過去兩月，中央大力救市，內地樓市成交急升，對香港樓市亦帶來裨益。香港撤去所有樓市辣招，歡迎所有外來資金投資香港物業市場，加上今次港美同步減息的加持，將為香港樓市加添動力，料第四季香港樓價可止跌回升3%至5%。