美國減息｜中原陳永傑：大手減息半厘 本港樓價有望止跌回穩

美國聯儲局宣布減息半厘，為2020年以來首次減息，減息幅度更為2008年金融海嘯之後最重手，今年內料再減0.5厘。中原地產亞太區副主席兼住宅部行政總裁陳永傑表示，美國減息步伐比預期激進，現時減息半厘，在利率見頂趨勢下，對息口敏感的樓價將止跌回穩，形容現時是撈底入市好時機。

剛過去周末睇樓量創新高

事實上，本港樓價已累跌近三成，不少市民趁減息物色筍盤，帶動睇樓活動回升。過去周末十大屋苑錄得逾400組準買家偷步睇樓，創4個月新高。近期整體樓市氣氛向好，先量後價，若本港銀行跟隨美國減息，加上供平過租的效應，年底前樓價料見底回升。

至於發展商亦捉緊減息大好時機，近日加快推盤步伐，估計目前最少8個全新盤部署短期內出籠，涉及單位逾2,700伙，減息後新盤戰勢一矚即發。陳永傑認為，若發展商採取貼市價或低於市價的策略出貨，能刺激用家及投資者入市意欲，10月一手成交量料達2,000宗。