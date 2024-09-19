美國減息｜利嘉閣按揭黃詠欣：銀行轉趨積極 料推更多「快閃」優惠吸客

美國聯儲局一如預期減息0.5厘，為近4年半以來首次減息，該局更稱減息陸續有來。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指，美國減息周期正開始，以現時美國就業市場數據，減息行動未會過於激進，減息半厘亦屬市場所預期的範圍。參考美國對未來利率走勢預測的「點陣圖」，可見今年年底的利率中值，局內官員預測為4.4厘，比今年6月時預測的5.1厘低，意味局內預計今年內將再減息半厘。而香港銀行自2022年至2023年合共加息0.875厘，其加息幅度並沒有美國一樣進取，但市場實際按息由2022年初約1.5%，逐步上升至現時4.125%為主，加幅累達2.625厘。同日中午，滙豐及中銀香港分別宣布調低最優惠利率四分一厘，下調港元最優惠利率25點子，由年利率5.875厘調低至5.625厘，其減幅亦十分積極，相信對香港樓市及成交有正面作用。

黃詠欣解釋，香港銀行加息幅度大幅落後於美息加幅，美國累積加息5.25厘，而同期香港最優惠利率僅上調0.875厘，香港銀行或會因應相關策略及成本，而考慮減息幅度及步伐。自上月中旬起，一個月港元拆息持續回落，拆息終低於實際按揭息率，並持續了差不多一個月。

按息早已見頂，從近期觀察所得，銀行對按揭業務取態轉趨積極，香港銀行選擇配合美國減息步伐亦十分適當，預期在年內按息再次下調的機會樂觀，並相信2025年初按息會繼續有所調整。事實上，減息亦會對樓價回穩有幫助，如現時息率下行但租金未有回落趨勢的話，屆時或會重現「供平過租」的現象，入市氣氛會比較早前更濃厚。