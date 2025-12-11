美國減息｜高力：有利房地產投資資金流入 料下年樓價最多升5%

美聯儲局昨日(10日)宣布將聯邦基金利率目標區間再下調25個基點，到3.50%至3.75%之間，消息合乎市場預期，是繼本年10月29日降息25個基點後再度下調，也是自2024年9月以來第六次降息，全年合共下調75個基準點。

高力研究部及零售顧問主管李婉茵指，美聯儲從去年9月起確定進入減息週期，本年下半年更是步伐加速，美聯儲更隨即宣佈即將於本月12日購入價值400億美元的短期國債，決心提升市場的資金流動性，也有利於國際資本轉移投資多元板塊，以作長期穩定的資產部署，相信同時有利房地產投資的資金流入，刺激交投。