美國議息｜中原按揭王美鳳：料今年底前本港按息或回落至4%或以下

美國聯儲局今年第3次議息，維持聯邦基金利率介乎5.25厘至5.5厘不變，符合市場預期，是連續6次會議按兵不動。該局亦公布於6月開始放慢量化緊縮(QT)速度，美債縮表規模由每月600億美元削減逾半至250億美元，按揭抵押證券(MBS)縮表步伐，維持每月350億美元。中原按揭董事總經理王美鳳指，基於美國通脹回落步伐缺乏進展，相信美國正在等待通脹率較明確呈現回落走勢，並邁向2%目標水平之勢，屆時始會啟動減息；暫預期美國將於下半年啟動減息，減息次數或達2至3次、介乎0.5厘至0.75厘，基於港息在對上加息周期跟隨美息之加幅較細，相信需待港元拆息於下半年逐步下降一定幅度，本港最優惠利率(P)及按息才可回落，預期現時本港主要按息4.125%將橫行一段時間，年底前本港按息有機會回落至4%或以下水平。

此外，美國聯儲局為減息鋪路，公佈於6月開始放慢量化緊縮(QT)步伐，其中美債縮表規模減幅逾半，有利在減息前先放寬貨幣流動性；而最近基於美國通脹數字未有回落進展，美國當地市場出現需再加息的揣測，是次該局已表明下一次議息6月時不大可能加息，故市場已可確認這一次加息期已終結，息率處於橫行期並等待減息時機。

對樓巿方面，王美鳳續指，政府為樓市撤辣後，市場對樓市的信心即時提振，樓市已重拾動力，各方面的購買力正在釋放，3月份樓市成交緊接撤辣後顯著彈升；4月份樓市回氣，交投有所回軟，但仍錄健康的流轉量。雖然美國減息步伐或有所延遲，今年本港按息亦主要處於橫行階段，但基於市場已普遍認為這次加息期已終結，以及預期息率維持一段時間後將回落，故相信息率因素暫沒對樓市構成較大影響，而未來息率有機會回落之預期，亦增添了利好因素，料今年樓市在氣氛已回暖的形勢下，可維持健康流轉量。

港息方面，她續指，美息維持不變符預期，具指標性的滙豐銀行宣布維持最優惠利率(P)於5.875%不變，料其他銀行將陸續跟隨。儘管美國未來將掉頭減息，本港最優惠利率P及按息仍較大機會先橫行一段時間，未必可即時跟隨美息掉頭回落，故此現時按息主要為4.125%將會橫行一段時間，原因是剛過去加息周期，本港最優惠利率P加幅大幅落後於美息，港P加息幅度少於美息達4.375厘；當美國減息，以港P現時水平未必有即時跟隨下調需要。

此外，現時反映銀行資金成本的港元拆息(5月2日之1個月拆息為4.34%)，仍高於實際按息(現主要為4.125%)，在資金成本仍高的情況下，按息暫未有即時跟隨美息回落的條件。

她預期，當今年美息回落，港元拆息料亦可逐步下跌，當港元拆息回落一定幅度，銀行將有機會因應資金成本及業務取態，考慮減P又或下調樓按息率，屆時本港按息將可回落，預期年底前本港按息有機會回落至4%或以下水平。

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