美國議息｜中原按揭王美鳳：料2024年內新造按息回落至低於4厘水平

美國聯儲局凌晨宣布今年第8次亦是最後一次的議息會議的結果，公開市場委員會成員一致通過維持聯邦基金利率介乎5.25厘至5.5厘，符合市場預期，是連續三次會議按兵不動。 中原按揭董事總經理王美鳳指出，美國通脹率正在逐步回落，美國亦預期無需進一步加推緊縮政策，遂維持利率不變；相信美國這次加息周期之息率已見頂，加息行動結束，息率將會進入一個橫行時期，美國已表明未來應開始討論放寬貨幣政策，並預期明年減息可達0.75厘，且料美國息率將於明年第二季至第三季開始掉頭回落。

港 P 未必跟隨美息掉頭回落 港息方面，具指標性的滙豐銀行宣布維持最優惠利率(P)於5.875厘不變，料其他銀行將陸續跟隨，市場新造按息維持主要為4.125厘水平。王美鳳表示，儘管美國明年有機會掉頭減息，本港最優惠利率P仍較大機會先橫行一段時間，未必可即時跟隨美息掉頭回落。 首先，因這次加息周期本港最優惠利率P累計加幅僅0.875厘，對比美息加幅達5.25厘，港P加息幅度少於美息達4.375厘，當美國減息，以港P現時水平未必有即時跟隨下調需要。 其次，現時港元拆息仍高於按息，基本上加息壓力尚未解除，故未有跟隨美息回落的條件。當明年美息回落港元拆息料亦可下跌，而未來何時減P亦視乎港元拆息回落幅度，相信需待拆息跌回至低於按息水平，銀行才有機會因應資金成本及業務取態考慮減P又或下調樓按息率。