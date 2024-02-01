美國議息｜中原按揭王美鳳：美息最快5月開始回落 年内本港新造按息有望低於4厘

美國聯儲局凌晨宣布今年第1次議息會議結果，公開市場委員會成員一致通過維持聯邦基金利率介乎5.25厘至5.5厘，符合市場預期，是連續四次會議按兵不動。中原按揭董事總經理王美鳳指出，從美國議息聲明基本上可確定美息已見頂並將於年內減息，雖然聯儲局主席鮑威爾指出3月不太可能減息，但已指出年內適合減息，並且不宜太晚啟動減息，根據當地利率期貨顯示，市場預期5月減息的機會高逾90%；相信美國這次加息周期已明確結束，息率將會進入一個橫行時期，預期美國息率將於今年5月至6月開始掉頭回落。 王美鳳指出，市場已預期具周期性的息率未來將掉頭回落，而拆息回落亦可改善銀行借貸成本及企業借貸支出，年內將減息的預期下，息率對樓市將轉為利好因素，有助整體樓市氣氛改善，預期今年內本港的新造按息將回落至低於4厘水平。

新造按息暫維持 4.125 厘不變 港息方面，王美鳳指出，具指標性的滙豐銀行宣布維持最優惠利率(P)於5.875厘不變，料其他銀行將陸續跟隨，市場新造按息維持主要為4.125厘水平。與樓按相關的1個月拆息由去年12月平均5.49厘回落至1月份約4.69厘，今日1個月拆息亦降至4.56厘，資金水平壓力稍降，而美國是次議息維持息率不變，相信銀行亦將維持最優惠利率P不變。最近雖然拆息回落，但基於拆息仍相對按息在偏高水平，令H按息仍高於以P按息計的封頂息率，故此實際按息仍以封頂息率計算，在最優惠利率P不變下，H按及P按按息均維持不變，市場新造按息維持主要為4.125厘水平。