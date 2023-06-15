美國議息｜中原按揭：滙豐P維持不變 料其他銀行跟隨 按息續3.5%水平

就美國聯儲局15個月以來首次暫停加息，中原按揭董事總經理王美鳳表示，雖然美國預期下半年仍有機會加息，但相信美國最終仍會以下半年之通脹發展及經濟數字作判斷。加息對通脹影響滯後，現時通脹已現回落勢頭，美國猛烈加息，對經濟影響亦將逐步浮現，相信美國指下半年續加息仍存變數。姑勿論下半年是否仍會加息一至兩次，但加息期已近見頂，息率將於年內進入另一個橫行階段，息率將會維持一段時間，並估計於明年內或開始回落。

季節性因素 拆息料短期再升 港息方面，王美鳳指出，具指標性的滙豐銀行宣布，維持最優惠利率(P)於5.75%不變，料其他銀行將陸續跟隨，市場按息將維持主要為3.5%水平。近日拆息在銀行體系結餘減少，以及息率正常化過程下回升，今日(6月15日)一個月港元拆息回升至4.75%，已與美息大幅拉近，由於短期內受半年結及半年企業派息等季節性因素影響，港元資金需求較大，拆息很大機會再升，甚至高於美息。過往如去年底亦曾有類似情況，但在季節性因素後，拆息將回落，而現時H按供樓人士因有P按封頂息保障，在最優惠利率P不變下，按息仍會維持不變，供款不受影響。