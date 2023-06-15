美國議息｜中原：無助消除市場觀望情緒 料第3季樓價有3至5%波幅

美國聯儲局一如預期於1年多內加息10次後，終暫緩加息，但表明需通脹下調至目標水平，才有機會令息口見頂，預示高息時期或將維持一段時間，亦有預測下半年將再加息兩次共0.5厘。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國暫緩加息，對香港一眾供樓業主帶來了喘息的機會，屬於好事，相信對準備入市的買家或會加快決定，惟因為息口是否見頂仍存在多項不確定因素，市場觀望氣氛將持續，料短期二手市況仍然低迷。

陳永傑指，美國去年3月開始進入加息周期，加息10次，期內香港樓價指標「中原城市領先指數CCL」下調6.6%，可算是眾多實物資產中較堅挺的一環。今年香港樓市好壞消息參半，好消息通關後百業復常，經濟增長理想；壞消息是持續的加息，令供樓負擔增加，窒礙了買家的入市決定，尤其於第2季，當復常效應冷卻下來，物業市場成交萎縮，導致樓價亦呈下調趨勢，CCL最新報166.82點，與今年高位相比下調了0.9%，但上半年仍錄得6.4%升幅。