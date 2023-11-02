美國議息｜利嘉閣按揭黃詠欣：美息料已見頂 港銀資金成本高 或仍有加按息壓力

美國聯儲局連續兩次議息會議按兵不動，維持息率不變；至於香港方面，滙豐銀行亦宣布維持最優惠利率(P)於5.875%不變。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣認為，是次美國議息會議不加息，屬市場預期之內，現時美國聯儲局暫停加息，是想有更多時間去觀察經濟情況變化及市場反應，預計12月美國加息的機會不高，相信美息已經見頂，但估計短期內不會調頭減息。香港方面，現時一個月港元拆息仍然高企於貼近5厘的水平，同時不論大中小型銀行皆仍要用高息搶存，反映銀行資金成本壓力仍然高，近日有大型銀行針對300萬元以下細額按揭加封頂息，都顯示出本地銀行短線仍有加按息的壓力。

黃詠欣解釋，有大型銀行微調細額按揭的鎖息上限，貸款額300萬元以下的H按鎖息上限(4.225%-4.275%)，較貸款額400萬以上的鎖息上限(4.125%)高0.1%至0.15%；以每100萬元貸款額計，每月供款差58.3元至87.5元，差幅不算太誇張，但亦反映出銀行的按揭取態較過去審慎。

假設: 貸款額100萬元，年期30年。 H按鎖息上限 P-2% =

4.125% P-1.9% =

4.225% P-1.85% =

4.275% 月供 4,846.5元 4,904.8元 4,934元 差幅 - +58.3元

+1.2% + 87.5元

+1.8% 註; H指HIBOR銀行同業拆息。P指銀行之最優惠利率(P)，現時為6.125%。

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