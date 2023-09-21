美國議息｜暫緩加息屬預期 利嘉閣廖偉強：施政報告需有具體方案 始激活樓市

美國聯邦儲備局維持利率不變，一如預期市場所料。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，今次暫緩加息屬眾所預期之事，故對樓市不會有任何「沖喜」作用；雖然聯儲局指今年有機會再加息一次，但並非絕對之事，變相已釋出「加息周期已大致完結」的訊號，息口繼續向上調整的機會不大，對樓市始終屬正面消息。

對於未來樓市走向，廖偉強指，很大程度視乎10月份施政報告的內容，如果在激活樓市方面有具體方案，就可逆轉現時死氣沉沉的局面。另外，如政府在帶動股市方面亦有對策，亦同樣有助經濟復元。畢竟，如能為股市和樓市重新注入活力，本港經濟可重現光芒，但政府必須雙管齊下，向兩個市場對症下藥。 他續指，如施政報告完全沒有推出任何相關措施，樓市的走向則取決於發展商的取態。現時有部分發展商都願意面對現實，開始切實減價出貨，而且減幅往往是一步到位，並非「擠牙膏」式減價，相信樓市的成交量亦會受新盤減價的刺激而有所增加。

利嘉閣按揭黃詠欣：港銀年內或再加 P 另外，就香港滙豐銀行宣布維持最優惠利率(P)於5.875%不變，利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣認為，預期明年下半年前會掉頭減息的機會不大，而香港多家大型銀行早於美國9月議息前，已率先宣布於月中上調按揭封頂息0.5厘，令實際按息由3.625厘升至4.125厘，她相信，這行動已一定程度紓緩銀行加P的壓力。不過，目前點陣圖顯示，美國年內仍有機會加息一次，在資金成本壓力仍大之下，如美國再加息，港銀跟隨上調P的機會極大，預料加幅為0.125%至0.25%。 黃詠欣解釋，與樓按相關的1個月港元拆息，由今年5月起至今大部分時間處於超過4%水平，更有超過5%以上的情況，資金成本高企，不論大中小型銀行都要以高息搶存，銀行於按揭業務上，短線來說可說是「做一單、蝕一單」，加上樓市成交疲弱，銀行亦難以做到「以量補價」，若不調整按息，難有合理利潤。她預計，美國聯儲局年底仍可能會加息，港元拆息在未來數月可能仍會處於較高水平，銀行於年內下調按息的機會不大。不過，由於銀行已上調按揭封頂息率，預料未來即使跟隨美國再加息，加幅亦會較溫和，預料為0.125%至0.25%。

新盤買家宜 9 月底前申請按揭 她提醒，目前仍有小部分銀行仍未上調封頂息率，如早前購入新盤買家，入伙期於下年6月底前的話，建議趕於9月底前向銀行申請按揭，望能鎖定較低息及較高回贈的按揭優惠。至於有意趁樓市回調入市的人士，要預留較「鬆動」的首期及備用資金，以應對未來利率可能有變化的影響，同時，由於不同銀行封頂息率的調整幅度不一，部分差距或逾1厘，在選擇按揭計劃時，宜貨比三家。 至於正在供樓的人士，要善用按揭存款掛鉤戶口(mortgage link)，將日常儲蓄及備用資金存放於高存息戶口，收取等同按揭息率的利息，可以抵銷部分利息開支。