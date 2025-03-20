熱門搜尋:
網上熱話 啟德體育園 DSE 2025 上然 金像獎2025 朗天峰 新店關注組 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-03-20 13:28:56

美國議息｜維持利率不變 中原按揭：港P跟隨不變 料上半年本港按息維持3.5%

分享：
美國聯儲局維持聯邦基金利率介乎4.25厘至4.5厘，符合市場預期，將利好樓市轉旺勢頭延續。(資料圖片)

美國聯儲局維持聯邦基金利率介乎4.25厘至4.5厘，符合市場預期，將利好樓市轉旺勢頭延續。(資料圖片)

adblk5

美國聯儲局凌晨宣布今年第2次議息會議結果，維持聯邦基金利率介乎4.25厘至4.5厘，符合市場預期，是連續兩次會議按兵不動，同時宣布將於41日起放慢縮表步伐。具指標性的滙豐銀行及中銀香港已宣布最優惠利率維持於5.25%同符市場預期，相信本港銀行將跟隨維持最優惠利率P不變。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，是次美息維持不變符巿場預期，基於去年本港銀行已提速減P，故是次美息不變，本港銀行亦跟隨維持最優惠利率P不變。她預料上半年本港按息維持現時主要為3.5厘，由於去年銀行已加快減P，令按息由4.125厘降至3.5厘，現水平已低於30年平均按息約4厘，供樓業主及置業人士已提早享有減息達0.625厘，減輕供樓負擔。

adblk6
中原按揭董事總經理王美鳳預料，今年上半年本港按息維持現時主要為3.5厘。

中原按揭董事總經理王美鳳預料，今年上半年本港按息維持現時主要為3.5厘。

點陣圖顯示美今年或減息兩次

對於美息走勢，王美鳳稱，美國聯儲局維持利率不變，主要是觀望美國推行關稅政策及貿易保護主義對經濟帶來的影響，以及基於有關不確定性而暫時按兵不動，但預期美國經濟前景滯脹風險增加，美息仍處於回落周期，預期年內美息仍會逐步降至3厘多水平，屆時港元拆息亦將會下跌，當拆息回落一定幅度，銀行將再有機會減P。至於美國減息步伐關注通脹及就業市場走勢，當地最新通脹率降至2.8%，核心通脹率(3.1%)亦降至近4年新低，美國當地預期關稅政策下，通脹率仍主要在低於3%水平，並且有經濟放慢勢頭。根據聯儲局利率預測點陣圖顯示，預計今年底聯邦基金利率為3.9%，明年底為3.4%，意味減息走勢延續。

港息走勢方面，王美鳳指，本港銀行去年提速減P累達0.625厘後，今年P減幅尚餘0.25厘，預料今年美國下半年將繼續減息，而港P將會進一步下調0.25厘後完成減P周期，屆時港按息將減至3.25%，港P完成減息周期後，接下來本港按息會否進一步回落，將視乎拆息回落幅度。

近期樓市不乏「租轉買」及「趁低入市」的買家，最新美國聯儲局宣布維持利率不變，料吸引更多該兩類買家。(資料圖片)

近期樓市不乏「租轉買」及「趁低入市」的買家，最新美國聯儲局宣布維持利率不變，料吸引更多該兩類買家。(資料圖片)

料租轉買、趁低入市個案續增

樓巿方面，王美鳳續指，市場已普遍預期美國上半年大致息率不變，但年內減息走勢將延續，加上銀行去年已提早啟動減息周期，減息幅度快於市場預期，令去年供樓利息已下降0.625厘。今年銀行樓按取態正面積極，按揭優惠增加，而樓市自新財案公布後轉為明朗化，令市場利好因素發揮推動作用，買家入市信心增加，樓市回暖並現轉旺勢頭，一手新盤銷情持續理想，二手樓市交投亦明顯回彈。在樓市向好及年內減息周期延續下，基於供平過租的個案增加，「轉租為買」及「趁低入市」的買家將會繼續增加，帶動樓市轉旺勢頭延續。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能