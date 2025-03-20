美國議息｜維持利率不變 中原按揭：港P跟隨不變 料上半年本港按息維持3.5%

美國聯儲局凌晨宣布今年第2次議息會議結果，維持聯邦基金利率介乎4.25厘至4.5厘，符合市場預期，是連續兩次會議按兵不動，同時宣布將於4月1日起放慢縮表步伐。具指標性的滙豐銀行及中銀香港已宣布最優惠利率維持於5.25%同符市場預期，相信本港銀行將跟隨維持最優惠利率P不變。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，是次美息維持不變符巿場預期，基於去年本港銀行已提速減P，故是次美息不變，本港銀行亦跟隨維持最優惠利率P不變。她預料上半年本港按息維持現時主要為3.5厘，由於去年銀行已加快減P，令按息由4.125厘降至3.5厘，現水平已低於30年平均按息約4厘，供樓業主及置業人士已提早享有減息達0.625厘，減輕供樓負擔。

中原按揭董事總經理王美鳳預料，今年上半年本港按息維持現時主要為3.5厘。 點陣圖顯示美今年或減息兩次 對於美息走勢，王美鳳稱，美國聯儲局維持利率不變，主要是觀望美國推行關稅政策及貿易保護主義對經濟帶來的影響，以及基於有關不確定性而暫時按兵不動，但預期美國經濟前景滯脹風險增加，美息仍處於回落周期，預期年內美息仍會逐步降至3厘多水平，屆時港元拆息亦將會下跌，當拆息回落一定幅度，銀行將再有機會減P。至於美國減息步伐關注通脹及就業市場走勢，當地最新通脹率降至2.8%，核心通脹率(3.1%)亦降至近4年新低，美國當地預期關稅政策下，通脹率仍主要在低於3%水平，並且有經濟放慢勢頭。根據聯儲局利率預測點陣圖顯示，預計今年底聯邦基金利率為3.9%，明年底為3.4%，意味減息走勢延續。

港息走勢方面，王美鳳指，本港銀行去年提速減P累達0.625厘後，今年P減幅尚餘0.25厘，預料今年美國下半年將繼續減息，而港P將會進一步下調0.25厘後完成減P周期，屆時港按息將減至3.25%，港P完成減息周期後，接下來本港按息會否進一步回落，將視乎拆息回落幅度。