美國議息｜聯儲局停加息 中原陳永傑：息口見頂 樓價見底

美國聯儲局全員一致通過維持利率不變，為加息11次以來，連續3次暫停加息，並表示明年減息3次共0.75厘。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國連續3次議息皆維持利率不變，顯示美國通脹放緩，惟經濟需要靠減息刺激，而最近3次議息都不加息，已明確了美息見頂的訊號。今次聯儲局主席更表示明年減息3次共0.75厘，他預測將為香港樓市打下強心針，料明年首季將先出現成交量小陽春。

部分投資者趁樓價低 偷步入市 美國加息周期由2022年3月開始，當時中原城市領先指數CCL報180.75，相較最新報的150.71，下跌了16.6%。息口是買家入市的重要考慮因素，今次聯儲局3度不加息，並預測明年減息，息口見頂訊號明確。陳永傑相信，部分投資者將把握現時樓價低的機遇，偷步入市，加上政府放寬樓市辣招，亦有助吸引投資者重投物業市場。