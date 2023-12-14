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地產
2023-12-14 11:20:06

美國議息｜聯儲局停加息 中原陳永傑：息口見頂 樓價見底

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美國聯儲局3度不加息，並預測明年減息，料息口將見頂。(資料圖片)

美國聯儲局3度不加息，並預測明年減息，料息口將見頂。(資料圖片)

美國聯儲局全員一致通過維持利率不變，為加息11次以來，連續3次暫停加息，並表示明年減息3次共0.75厘。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國連續3次議息皆維持利率不變，顯示美國通脹放緩，惟經濟需要靠減息刺激，而最近3次議息都不加息，已明確了美息見頂的訊號。今次聯儲局主席更表示明年減息3次共0.75厘，他預測將為香港樓市打下強心針，料明年首季將先出現成交量小陽春。

部分投資者趁樓價低 偷步入市

美國加息周期由20223月開始，當時中原城市領先指數CCL180.75，相較最新報的150.71，下跌了16.6%。息口是買家入市的重要考慮因素，今次聯儲局3度不加息，並預測明年減息，息口見頂訊號明確。陳永傑相信，部分投資者將把握現時樓價低的機遇，偷步入市，加上政府放寬樓市辣招，亦有助吸引投資者重投物業市場。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，美息見頂，聯儲局更指明年減息3次共0.75厘，料明年本港首季將先出現成交量小陽春。(資料圖片)

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，美息見頂，聯儲局更指明年減息3次共0.75厘，料明年本港首季將先出現成交量小陽春。(資料圖片)

料明年首季現小陽春

10月下旬港府放寬樓市辣招後，一二手成交增長明顯。以一手為例，12月首13日，已錄得逾770宗一手成交，較上月同期增135%，亦較10月同期未減辣前上升7倍。陳永傑相信，在政府減辣的誘因，再加上昨日聯儲局表示明年減息的預測，將有助樓價加快尋底，成交量將率先被推動，料一如過去兩年，首季將出現成交量小陽春，料首季一二手成交有望增加30%

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