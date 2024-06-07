美孚新邨交通方便吸引上車客入市 一房連錄「4字頭」成交｜藍籌屋苑

馮健平透露，新買家為區內上車客，鍾情屋苑2期鄰近港鐵站出入口，出入更方便，議價後感吸引即決定入市作新居。據了解，原業主於2015年以395萬元購入單位，持貨約9年，現沽貨帳面賺13萬元，物業期內升值約3.3%。

中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨2期吉利徑5號一伙頂層戶，實用面積約413方呎，一房間隔。單位坐向北方，景觀開揚，最初開價420萬元，買賣雙方議價後減價12萬元或約2.9%，以408萬元易手，呎價約9,879元。

二手樓價表現回軟，市區藍籌屋苑之一荔枝角美孚新邨交通便利，吸引上車客趁機物色心水單位入市，近日屋苑連錄一房單位成交，造價均見「4字頭」水平，呎價最低見約8,565元。

美孚新邨交通便利，鄰近港鐵美孚站，亦有多組巴士路綫途經。(資料圖片)

長情業主放售單位獲 2 組買家洽購

馮健平指，美孚新邨1期百老匯街15號低層D室，實用面積約467方呎，一房間隔，望西南內園景，為中原獨家代理放盤；近日獲2組買家洽購，最終以400萬元易手，呎價約8,565元。

馮健平續指，新買家為外區上車客，鍾情屋苑交通網絡及購物均十分方便，議價後感吸引即決定入市作新居。據了解，原業主早於1999年以120萬元購入單位，持貨約25年，現沽貨帳面大幅獲利280萬元，物業期內升值約2.3倍。

美孚新邨位於美孚百老匯街22-24號，1968年10月起入伙，樓齡超過55年，分8期發展合共設有99座，提供13,115伙，單位實用面積由393至2,785方呎。美孚新邨交通便利，鄰近港鐵美孚站，亦有多組巴士路綫途經。生活配套方面，附近有萬事達廣場、美孚新村商場、美孚廣場。