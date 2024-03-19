美孚新邨本月暫錄31宗成交 半數呎價過萬｜二手市況

美孚新邨5期套三房828萬沽
市區藍籌屋苑美孚新邨呎價回升，重上萬元水平。中原地產西九龍美孚高級資深分區營業經理黃惠霞表示，屋苑本月至今暫錄約31宗二手成交，當中15宗之平均實用呎價更逾萬元，整體平均呎價最新報10,066元。
該行最新促成美孚新邨5期蘭秀道1號極高層D室成交，實用面積716方呎，屬三房連套房間隔，黃惠霞指，單位最新以828萬元易手，折合實用呎價11,564元。據了解，原業主於2011年7月以650萬元購入上址，早於去年中已放售單位，惟當時市場氣氛未如理想，業主曾多次作出價位調整；直至近月終接獲洽購，持貨近13年，現成功沽出帳面獲利178萬元或升值27%。
美孚新邨3期凹海戶 同區換樓客1470萬承接
另外，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，最新亦促成一宗美孚新邨優質戶成交，單位為3期百老匯街54號高層A室，建築面積1,783方呎，實用面積1,337方呎，屬套四房間隔，為屋苑凹海優質戶。單位最初開價1,650萬元，現累減180萬元或11%，以1,470萬元易手，折合實用呎價10,995元。
買入14年 升值470萬
他又指，新買家為同區換樓客，見樓市終於迎來全面撤辣，便積極物色心水盤，見上址屬罕有放盤的優質戶，遂把握機會入市作新居。據了解，原業主於2010年3月以1,000萬元購入物業，持貨14年，現帳面獲利470萬元離場，單位期內升值47%。
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