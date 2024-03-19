美孚新邨本月暫錄31宗成交 半數呎價過萬｜二手市況

美孚新邨 5 期套三房 828 萬沽

市區藍籌屋苑美孚新邨呎價回升，重上萬元水平。中原地產西九龍美孚高級資深分區營業經理黃惠霞表示，屋苑本月至今暫錄約31宗二手成交，當中15宗之平均實用呎價更逾萬元，整體平均呎價最新報10,066元。

該行最新促成美孚新邨5期蘭秀道1號極高層D室成交，實用面積716方呎，屬三房連套房間隔，黃惠霞指，單位最新以828萬元易手，折合實用呎價11,564元。據了解，原業主於2011年7月以650萬元購入上址，早於去年中已放售單位，惟當時市場氣氛未如理想，業主曾多次作出價位調整；直至近月終接獲洽購，持貨近13年，現成功沽出帳面獲利178萬元或升值27%。