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2024-09-23 18:50:00

美孚新邨獨特靚裝兩房 黑框玻璃貫穿廳房 逗趣人形牆吸睛｜有樓睇

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全屋裝修最獨特之處是大廳的一幅人形璧畫牆，別緻逗趣。

全屋裝修最獨特之處是大廳的一幅人形璧畫牆，別緻逗趣。

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市區老牌大型藍籌屋苑美孚新邨，早於70年代已開始入伙，雖然屋苑樓齡有近半世紀，惟區內交通及生活配套非常完善齊全，故一直不乏用家承接。屋苑4期現時有一伙靚裝兩房戶放盤，單位曾進行大裝修，廳與房以黑框玻璃趟門作分隔，讓全屋光線能夠互通，配合開放式的廚房，令整間屋更顯得開揚、通透又明亮。而全屋最特別之處是，單位大廳有一幅牆，畫有不同面貌的人物畫像，設計別緻有趣，適合愛獨特家居設計的買家。

市區老牌大型藍籌屋苑美孚新邨，因區內交通及生活配套非常完善，一直深受用家追捧。(資料圖片)

市區老牌大型藍籌屋苑美孚新邨，因區內交通及生活配套非常完善，一直深受用家追捧。(資料圖片)

市值月租約2.5 料回報逾3厘半

上述放盤為美孚新邨4期百老匯街9799號中層A室，單位實用面積752方呎，屬三房開則，最新叫價798萬元，平均實用呎價10,612元。若新買家購入單位後打算放租賺取租金回報，以現時單位市值月租約25,000元、並以成交價798萬元計，料回報約有3.7厘。

據代理提供的資料顯示，上址單位座向東北，面向屋苑內園，其中主人房望泳池景，視野開揚，加上整體裝修新淨企理，廳房及廚房的空間均闊落，沒有狹窄感覺，配以獨特的裝修設計，基本上不用大肆翻新已可入住或出租。

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大廳與廚房以半身牆作分隔，大大提升空間感。 飯廳面積不少，活動空間算多。 開放式廚房有足夠空間擺放紅酒櫃，可見面積闊落。 主人房外接露台，面向屋苑泳池，視野不俗。 小朋友房間設有大衣櫃，增加收納空間。 浴室採用玻璃企缸設計，助增空間感。

放盤單位資料

物業名稱：美孚新邨
地址：荔枝角百老匯街9799
發展商：美孚企業、新世界
樓齡：49
放盤單位：4期中層A (物業編號：MOL750)
叫價：798萬元 (參考市值租金約2.5萬元)
實用面積：752方呎 / @10,612
間隔：三房
VR睇樓：https://bit.ly/4gA3nJt
查詢電話：9653 6839 (中原地產西九龍美孚3期分行A 黃小姐)