美孚新邨獨特靚裝兩房 黑框玻璃貫穿廳房 逗趣人形牆吸睛｜有樓睇

全屋裝修最獨特之處是大廳的一幅人形璧畫牆，別緻逗趣。

市區老牌大型藍籌屋苑美孚新邨，早於70年代已開始入伙，雖然屋苑樓齡有近半世紀，惟區內交通及生活配套非常完善齊全，故一直不乏用家承接。屋苑4期現時有一伙靚裝兩房戶放盤，單位曾進行大裝修，廳與房以黑框玻璃趟門作分隔，讓全屋光線能夠互通，配合開放式的廚房，令整間屋更顯得開揚、通透又明亮。而全屋最特別之處是，單位大廳有一幅牆，畫有不同面貌的人物畫像，設計別緻有趣，適合愛獨特家居設計的買家。

市值月租約 2.5 萬 料回報逾 3 厘半

上述放盤為美孚新邨4期百老匯街97至99號中層A室，單位實用面積752方呎，屬三房開則，最新叫價798萬元，平均實用呎價10,612元。若新買家購入單位後打算放租賺取租金回報，以現時單位市值月租約25,000元、並以成交價798萬元計，料回報約有3.7厘。

據代理提供的資料顯示，上址單位座向東北，面向屋苑內園，其中主人房望泳池景，視野開揚，加上整體裝修新淨企理，廳房及廚房的空間均闊落，沒有狹窄感覺，配以獨特的裝修設計，基本上不用大肆翻新已可入住或出租。