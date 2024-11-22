美孚曼克頓山連錄成交 三房套買入8個月即沽 明賺實蝕70萬離場｜二手市況

利嘉閣地產西九龍美孚萬事達A組高級聯席董事郭永峰稱，曼克頓山一個A室連平台特色戶，實用面積約897方呎，連251方呎平台，為三房一套連工人套房間隔，外望街景。

林家傑透露，原業主於今年3月才以1,768萬元購入單位，持貨短短8個月，現轉售帳面僅賺32萬元；惟計及釐印稅等使費，料實蝕約70萬元離場。

中原地產西九龍美孚萬事達第一分行區域營業經理林家傑表示，曼克頓山5座低層B室，實用面積約1,126方呎，屬三房套房間隔，另設工人套房。單位坐向東南方，望市景，最新以1,800萬元易手，呎價約15,986元。

郭永峰指，單位原叫價1,700萬元放售，議價後減150萬元或約8.8%，以1,550萬元合理價成交，呎價約17,280元。新買家為換樓客，參觀完單位後，鍾情單位連平台罕有，且間隔方正實用，於是拍板洽購。

據悉，原業主於2007年以約872.1萬元一手購入單位，持貨約17年，現轉售帳面獲利約677.9萬元，物業期內升值約77.7%。郭永峰補充，該屋苑目前約有83個單位放盤，最低入場費由約830萬元起。

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