群策飲食廣場推3層樓面放租 意向呎租25元起｜商廈市況

是次先推出3層樓面，招租樓層面積由4,693呎至相連樓層約9,386呎不等，意向平均呎租25元起。

位處灣仔核心網紅餐飲娛樂地段的群策飲食廣場，新近推出多層餐飲樓層公開招租，並委託中原(工商舖)擔任市場策劃及首席租賃代理，意向呎租僅約25元起，月租約12萬元。

中原(工商舖)商舖部高級區域營業董事何潔釵表示，是次招租的群策飲食廣場位於灣仔杜老誌道6號，先推出3層樓面，招租樓層面積由4,693呎至相連樓層約9,386呎不等，意向平均呎租25元起。

何潔釵指出，群策飲食廣場作為美食主題樓層，聚焦餐飲類別消費，項目涉及與功能均圍繞餐飲行業的特定需求，招租樓層附現有廚房設備生財器具，頂手費全免，相連樓層更設有內置餸𨋢，極具特色。大廈設三部大廈𨋢、兩部觀光𨋢及1部貨𨋢，全面疏導人流上落，為各類餐飲行業租戶提供專業環境及完善的配套安排。