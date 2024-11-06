群策飲食廣場推3層樓面放租 意向呎租25元起｜商廈市況

位處灣仔核心網紅餐飲娛樂地段的群策飲食廣場，新近推出多層餐飲樓層公開招租，並委託中原(工商舖)擔任市場策劃及首席租賃代理，意向呎租僅約25元起，月租約12萬元。
中原(工商舖)商舖部高級區域營業董事何潔釵表示，是次招租的群策飲食廣場位於灣仔杜老誌道6號，先推出3層樓面，招租樓層面積由4,693呎至相連樓層約9,386呎不等，意向平均呎租25元起。
何潔釵指出，群策飲食廣場作為美食主題樓層，聚焦餐飲類別消費，項目涉及與功能均圍繞餐飲行業的特定需求，招租樓層附現有廚房設備生財器具，頂手費全免，相連樓層更設有內置餸𨋢，極具特色。大廈設三部大廈𨋢、兩部觀光𨋢及1部貨𨋢，全面疏導人流上落，為各類餐飲行業租戶提供專業環境及完善的配套安排。
該廈過去10年平均呎租由26元至28元
何潔釵續指，參考群策美食廣場過去10年的租務成交個案，平均呎租維持在26至28元左右，項目現以25元呎租公開招租。今次放租的飲食樓層更可選擇全層或相連樓層租用，租用面積更能靈活配合租戶的不同需求。
她表示，交通方面，大廈位處港島線銅鑼灣站、灣仔站及東鐵會展站間，匯聚「兩鐵三站」優勢，步程至港鐵站只需約7至8分鐘，且周邊有電車站、巴士站及灣仔碼頭等。該廈所在的杜老誌道為區內著名的餐飲娛樂地段，馳名冰室、大排檔、酒家、各式中西料理及手搖飲料店均坐落於此，形成餐飲聚落。大廈亦臨近時代廣場等大型購物中心。