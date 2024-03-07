耀安邨綠表兩房放盤一年沽 24年升值近兩球 富安花園兩房自由價403萬售出

耀安邨綠表兩房減140萬沽出｜二手公屋成交
二手私樓市況回暖，不少持貨期較長的業主均獲利離場，最新亦有綠表公屋業主沽貨，帳賺近兩球。世紀21奇豐物業馬鞍山市中心分行經理張翠珊表示，該行新近促成馬鞍山耀安邨成交，單位為耀頌樓(5座)高層18室，實用面積443方呎，屬兩房一廳間隔，座向西南望山景。單位放盤已一年，由原本叫價350萬元，減價140萬元，獲買家以210萬元(未補地價)承接，平均實用面積呎價4,740元。據了解，原業主早於2000年6月僅以20.5萬元(未補地價)購入上址，長情持貨24年至今沽出，帳面獲利189.5萬元，期內升值9倍。
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富安花園已補價兩房 呎價8326元｜二手居屋成交
另外，世紀21奇豐物業星濤灣分行經理胡國強表示，新近亦促成馬鞍山居屋富安花園3座低層J室易手，單位實用面積484方呎，採兩房間隔，座向正南，外望山景。單位最初叫價430萬元，放盤兩個月，現減27萬元至403萬元(自由市場價)沽出，減幅6.9%，平均實用面積呎價8,326元。原業主則於2013年3月購入單位，當時作價300萬元(已補地價)，持貨11年，現帳面賺103萬元或升值34%。
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