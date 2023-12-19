老牌家族推淺水灣南灣坊7號招標發售 意向價12.8億｜豪宅動態

近期豪宅市道有所好轉，老牌家族致生洋行旗下淺水灣南灣坊7號最新推出公開招標，委託國際房地產顧問第一太平戴維斯(香港)為獨家代理，物業將以「現狀」部分連租約及部分交吉形式公開招標出售，截標日期為明年3月15日，意向價12.8億元，即呎價約2.8萬元。

物業現狀為兩幢低密度分層住宅，總共提供26個住宅單位及44個私家車位，每個單位實用面積約1,561至2,859方呎不等，總實用面積約 45,533平方呎。項目分為A、B兩座，每座共有13個住宅單位，每個單位皆設私人電梯大堂，私隱度十足。一樓至六樓每層共提供2個標準兩房至三房戶，七樓為頂層連天台特色單位，高層單位可於露台眺望淺水灣海景。物業配套完善，除配置44個車位外，還設有戶外游泳池、兒童游泳池、健身室，以及大量綠化休憩空間。