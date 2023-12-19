老牌家族推淺水灣南灣坊7號招標發售 意向價12.8億｜豪宅動態

近期豪宅市道有所好轉，老牌家族致生洋行旗下淺水灣南灣坊7號最新推出公開招標，委託國際房地產顧問第一太平戴維斯(香港)為獨家代理，物業將以「現狀」部分連租約及部分交吉形式公開招標出售，截標日期為明年3月15日，意向價12.8億元，即呎價約2.8萬元。
物業現狀為兩幢低密度分層住宅，總共提供26個住宅單位及44個私家車位，每個單位實用面積約1,561至2,859方呎不等，總實用面積約 45,533平方呎。項目分為A、B兩座，每座共有13個住宅單位，每個單位皆設私人電梯大堂，私隱度十足。一樓至六樓每層共提供2個標準兩房至三房戶，七樓為頂層連天台特色單位，高層單位可於露台眺望淺水灣海景。物業配套完善，除配置44個車位外，還設有戶外游泳池、兒童游泳池、健身室，以及大量綠化休憩空間。
項目物業坐落淺水灣傳統豪宅地段，背靠紫羅蘭山、前臨淺水灣泳灘，鄰近香港國際學校，並毗鄰多個頂級私人會所如香港哥爾夫球會及香港鄉村俱樂部。而生活配套亦非常完善，只需約10分鐘步程即可到達大型商場The Pulse。
物業現時出租率達88%
第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠表示，物業現時出租率理想，達88%，為買家提供穩定租金收入。此外，受惠於政府「高才通計劃」，料巿場對傳統豪宅的租賃需求將持續增加，並進一步带動住宅租金。
第一太平戴維斯香港資本市場部張竣稱，區內業主向來惜售，多個分層豪宅項目如影灣園及The Lily等多年來只租不賣。本項目由老牌家族持有多年現誠意岀售，為區內極為罕有的優質放盤。