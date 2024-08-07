老牌屋苑連環見紅！九龍塘豪宅9年勁蝕820萬 北角三房5年貶值33%｜二手市況

資料顯示，碧華花園位於九龍塘喇沙利道16號，1980年12月入伙，樓齡迄今接近44年，屬九龍塘區內老牌屋苑之一，共有10座，提供480伙，單位實用面積由1,211至1,609方呎。翻查資料，屋苑對上一宗同類成交為1座低層B室，實用面積及間隔相同，今年4月以2,020萬元售出，呎價約12,570元，與是次成交價相若。

中原地產九龍豪宅副區域營業董事劉俊傑表示，九龍塘碧華花園5座低層B室，實用面積約1,607方呎，採四房套房間隔，另設工人套房，單位向喇沙書院球場景，最新以2,080萬元沽出，呎價約12,943元。

北角百福花園三房呎價險守 9000 元

另外，北角區老牌屋苑百福花園新近有三房以500萬元易手，呎價險守9,000元關口。中原地產北角城市分行資深區域營業董事林龍南稱，百福花園百祥閣低層G室，實用面積約547方呎，三房間隔。今年3月以560萬元放售，最終以500萬元沽出，累減60萬元或約10.8%，呎價約9,141元，呎價屬近月新低。

同類單位 2 個月賣平近 4%

資料顯示，百福花園位於北角天后廟道151-173號，1981年4月入伙，樓齡迄今有43年，共有12座，提供1,421伙，單位實用面積由304至1,175方呎。翻查資料，屋苑對上一宗同類成交為鴻福閣低層B室，實用面積及間隔相同，今年6月以519萬元售出，呎價約9,488元，相隔約2個月賣平近4%。