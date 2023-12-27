聖誕假期一手交投約錄20宗 新地兩盤套現近4000萬｜一手市況

同系屯門新盤「NOVO LAND」於過去4日錄得2宗成交，吸金924.97萬元，成交平均呎價約1.4萬元。最新成交單位為Charlot第1B座11樓F室，實用面積為423方呎，屬兩房間隔，以581.59萬元成交，呎價約13,749元；另一單位為Arreso第5座3樓E室，實用面積為238方呎，屬開放式間隔，以343.38萬元出售，呎價約14,427元。

恒地兩盤各錄1宗一房戶成交

另外，恒基地產（012）旗下亦有兩新盤於聖誕假各錄1宗一房戶成交，發展商共套現約1,171.07萬元。其中紅磡「BAKER CIRCLE．GREENWICH」新錄得26樓M室成交，實用面積為264方呎，屬一房間隔，成交價為531.81萬元，呎價約20,144元；西灣河「THE HOLBORN」則錄得A座12樓A10室成交，實用面積為277方呎，屬一房間隔，成交價為639.26萬元，呎價約23,078元。

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