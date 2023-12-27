聖誕假期一手交投約錄20宗 新地兩盤套現近4000萬｜一手市況

聖誕長假隨港人外遊，一手交投較為淡靜，新盤售出約20伙，多個新盤項目於過去4日錄得個位數成交，新鴻基地產（016）旗下兩盤共沽8伙，套現約3,970.7萬元。
其中由新地及港鐵（066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」售出6伙，套現3,045.73萬元，表現最突出。售出單位成交價介乎406.43萬至654.25萬元，其中最高成交單位為3A座38樓A6室，實用面積為500方呎，屬三房間隔，成交價為654.25萬元，呎價為13,085元。
NOVO LAND兩伙套現924.97萬
同系屯門新盤「NOVO LAND」於過去4日錄得2宗成交，吸金924.97萬元，成交平均呎價約1.4萬元。最新成交單位為Charlot第1B座11樓F室，實用面積為423方呎，屬兩房間隔，以581.59萬元成交，呎價約13,749元；另一單位為Arreso第5座3樓E室，實用面積為238方呎，屬開放式間隔，以343.38萬元出售，呎價約14,427元。
恒地兩盤各錄1宗一房戶成交
另外，恒基地產（012）旗下亦有兩新盤於聖誕假各錄1宗一房戶成交，發展商共套現約1,171.07萬元。其中紅磡「BAKER CIRCLE．GREENWICH」新錄得26樓M室成交，實用面積為264方呎，屬一房間隔，成交價為531.81萬元，呎價約20,144元；西灣河「THE HOLBORN」則錄得A座12樓A10室成交，實用面積為277方呎，屬一房間隔，成交價為639.26萬元，呎價約23,078元。