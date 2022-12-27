聖誕2022｜新地東港城等12大商場 聖誕營業額及人流按年增20%及15%

東港城有芬蘭傳統的聖誕布置「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」。

料新春營業額可錄雙位數字升幅 展望新春，鍾秀蓮稱，香港兩大傳統佳節今年相隔不足一個月，消費熱潮將繼續蔓延，估計留港過年的市民亦將願意消費辦年貨，加上通關有望，零售市道有望進一步復甦，新地亦將繼績推出多項充滿話題性的主題活動，預料新春營業額可錄得雙位數字升幅。 2000 萬元聖誕推廣搶攻黃金檔期 今年新地十二大商場投入2,000萬元作聖誕推廣，推出廣受一家大小及年輕人歡迎的主題布置，迎合不同喜好的客群，刺激聖誕銷情。其中，東港城為大家帶來芬蘭傳統的聖誕布置「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」，並推出一系列北歐節日精品換領及手作坊，為本地家庭提供特別的節日玩樂消遺。[email protected]推出聖誕「森」動旅程，帶來首度來港的西班人氣森林系插畫師Mia Charro作品，更聯乘香港園藝治療協會，藉植物治癒「森」靈，釋放壓力改善身心健康。