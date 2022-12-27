聖誕2022｜新地東港城等12大商場 聖誕營業額及人流按年增20%及15%

政府近日進一步放寬社交距離限制，帶動本地消費氣氛持續向好。新鴻基地產(016)旗下12大商場，包括東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、[email protected]及[email protected]，今年斥資逾2,000萬元作聖誕節日推廣，不但推出多項節日主題裝飾吸引家庭客，同時加推消費獎賞及主題換領等多重優惠推廣，加上年底不少商戶都進行大型促銷；而聖誕假期氣溫亦明顯下降，市民紛紛入手聖誕禮物及禦寒衣物，同時聖誕聚會亦刺激餐廳、食品及禮物銷情，其中食肆、時裝及玩具精品店最為受惠。
新地(銷售及租賃)代理董事鍾秀蓮表示，市民於聖誕佳節消費慾有明顯增加，不少都趁聖誕佳節與家人朋友相聚，加上最後一期消費券的發放，帶動商場食肆及玩具精品店生意；而今個月的天氣驟冷，時裝店的禦寒衣物非常搶手。商場在聖誕期間積極推出不同聖誕主題活動吸納不同客群，同時亦加推大量消費推廣谷銷情，在本月24至27日一連四日的假期，新地12大商場的整體營業額及人流分別按年上升20%及15%，整體銷情逐漸重拾疫前水平。
料新春營業額可錄雙位數字升幅
展望新春，鍾秀蓮稱，香港兩大傳統佳節今年相隔不足一個月，消費熱潮將繼續蔓延，估計留港過年的市民亦將願意消費辦年貨，加上通關有望，零售市道有望進一步復甦，新地亦將繼績推出多項充滿話題性的主題活動，預料新春營業額可錄得雙位數字升幅。
2000萬元聖誕推廣搶攻黃金檔期
今年新地十二大商場投入2,000萬元作聖誕推廣，推出廣受一家大小及年輕人歡迎的主題布置，迎合不同喜好的客群，刺激聖誕銷情。其中，東港城為大家帶來芬蘭傳統的聖誕布置「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」，並推出一系列北歐節日精品換領及手作坊，為本地家庭提供特別的節日玩樂消遺。[email protected]推出聖誕「森」動旅程，帶來首度來港的西班人氣森林系插畫師Mia Charro作品，更聯乘香港園藝治療協會，藉植物治癒「森」靈，釋放壓力改善身心健康。
北角匯及將軍澳中心則分別恐龍及爬蟲類動物為主題，吸納好動及熱愛大自然的年青客群。北角匯推出「十二隻恐龍過聖誕」主題裝置，12組不同品種的恐龍置身場內聖誕花園，更將琅琅上口的經典兒歌《十二隻恐龍去野餐》完美重現，推出與「龍」野餐美食換領；將軍澳中心則以大自然及爬蟲類動物為主題，舉辦「A FairyTAIL Christmas」展示8款世界各地稀珍明星「爬爬」守宮、蜥蝪、變色龍，部分更屬二級保護動物，市民更可親手撫摸和餵食各種爬蟲小動物，與牠們零距離接觸。
睽違3年韓國終於開關，新蒲崗Mikiki與屯門卓爾廣場推出「KAKAO FRIENDS韓遊假期」主題裝置，由KAKAO FRIENDS一眾角色帶大家暢遊首爾及釜山旅遊熱點，12月期間將聯乘韓國觀光公社(香港支社)展示至新至潮韓國觀光熱點與冬日節目主題展覽，更會聯同旅行社推出精選旅遊優惠，成功吸引年青客群及韓迷。
上水廣場聯乘風靡日本女生的Sonny Angel，於聖誕節打造「Sonny Angel 甜粉聖誕派對」，邀請各位粉絲親臨商場與6個以全新節日造型登場的Sonny Angel於多個室內及室外巨型主題裝置作近距離接觸！而PopWalk天晉滙則將各期商場打造成「Joy to the Town PopWalk Christmas Park 炫彩聖誕樂園」，設5大打卡及遊樂專區。海天晉滙露天長廊更特設一條13米長的繽紛迷宮等待大家探索，再加上色彩繽紛的七彩滑梯，喚醒大家的童心。