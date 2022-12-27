聖誕2022｜新地apm等15大商場 聖誕人流生意升兩成

新地執行董事馮秀炎表示，隨著防疫、檢疫措施及社交距離逐步放寬，加上聖誕傳統消費旺季，全城更見節日及購物氣氛。新地15大商場承勢推出多項節慶活動，包括apm繼早前播放多場熱門足球賽事、人氣台灣天團簽唱會後，加推平安夜感謝日購物活動；另有多個旗艦商場舉辦聖誕市集、平安夜晚會等慶祝活動, 成功帶動人流及刺激消費。推廣活動同時緊扣營銷優惠，當中送出逾1,800萬元多重消費優惠獎賞，包括冬日大抽獎有機會贏取10萬Point Dollar、iPhone 14、五星酒店Staycation及獲贈高達1,500元電子優惠券, 又加強租戶聯乘，夥拍100個人氣品牌推聖誕感謝日等。

今年聖誕零售旺季同期迎來國際足球盛事，市面消費氣氛暢旺，市民紛紛外出消費，商場人氣鼎盛。新鴻基地產(016)旗下15大商場包括apm、大埔超級城、世貿中心、新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場等，推出一系列傳遞歡樂的聖誕互動裝置及重量級消費優惠，成功帶動銷情，人流按年升20%。

電子影音、餐飲、運動服飾表現最顯著

商場節日氣氛及優惠並重的推廣策略，成功刺激本地消費氣氛，今年聖誕假期連冬至(12月22日至27日共6天)，新地15大商場生意及人流較去年同期升20%；當中以運動服飾、電子影音、餐飲表現理想。

馮秀炎指，餐飲方面，年尾婚宴、商務及社團聚會集中今年恢復。有中式餐飲表示，政府放寬消息傳出台後，訂枱率即時倍增，冬至訂位表現理想，早於兩個星期幾近爆滿，可做2至3輪生意，平均消費6,000至8,000元；而今年冬至與聖誕假期接近，延長慶祝消費氣氛。聖誕餐午市及晚市均爆滿，聖誕高峰期生意升幅超過三成，部分餐廳更已陸續收到跨年訂房，預訂情況比去年多了三成。疫後回復正常，公司及私人派對增加，刺激聖誕禮物籃、聖誕主題蛋糕及朱古力禮盒銷量上揚，有客人訂購百多盒聖誕主題朱古力禮盒作聖誕禮物用，而聖誕套餐及派對到會大受企業公司客歡迎。

電子影音方面，國際足球盛事帶動新款高清電視銷情，而最新型號手機、平板電腦、按摩槍成為送禮熱門之選，其中iphone更一度出現缺貨情況，天氣轉冷加速暖風機銷量，生意按年升三成。

至於運動服裝及相關產品方面，以新款球鞋、熱門球隊球衣和配件銷情佳，又因近日天氣寒冷，較多人添購羽絨及厚大褸，生意按年升兩成。