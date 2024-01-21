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地產
2024-01-21 18:50:00

股市大跌 買家傾向「睇定啲」中原本周末錄6宗成交 按周再跌三成｜十大屋苑

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中原地產十大屋苑本周末錄得6宗二手成交，按周跌33.3%，已連跌兩周，創6周新低。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄得6宗二手成交，按周跌33.3%，已連跌兩周，創6周新低。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄得6宗成交，按周下跌33.3%，連跌兩周，成交量創6周新低。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一年樓市交投雖見好轉，但近期股市大跌，投資市場氣氛轉差，負面情緒逐漸影響樓市，加上樓價走勢仍反覆向下，買家心態觀望，對入市傾向「睇定啲」。

太古城累錄23宗 按月增逾四成

樓價回落，港島藍籌屋苑之一的太古城，本月成交有所加快。中原地產太古城區高級區域營業董事張光耀表示，屋苑本月已錄得23宗成交，較上月全月16宗增加四成多；本周末則錄得1宗買賣，按周無升跌，成交單位為明宮閣中層C室，實用面積582方呎，屬兩房間隔，外望酒店景。單位上月放盤，叫價900萬元，裝修一般，經議價後，以815萬元成交，折合實用呎價14,003元，屬市價。據悉，原業主於1997年以506萬元買入，持貨約27年轉手，帳面賺309萬元或升值%。

港島藍籌屋苑太古城本月交投加快，暫錄23宗成交，較上月全月16宗增加四成多。(資料圖片)

港島藍籌屋苑太古城本月交投加快，暫錄23宗成交，較上月全月16宗增加四成多。(資料圖片)

九龍區方面，中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，新都城本周末錄得1宗成交，較對上兩個周末零成交有改善。最新成交為2期2座中層C室，實用面積363方呎，採兩房開則，成交價515萬元，實用平均呎價14,187元。新界區方面，中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良指，沙田第一城本周末未有錄得成交，惟本月累積已錄得12宗，追貼上月全月13宗成交，現時業主多數願意減價賣樓，平盤有承接。

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