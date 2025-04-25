股市波動大 買樓最隱陣！中原：上月投資客入市個案增近四成｜樓市數據

中美關稅大戰白熱化，經濟衰退憂慮席捲環球金融市場。近日股市大上大落，貿易戰亦難短期內解決，資金避險，樓市可能會成為避險資地方之一。上月投資者買樓個案顯著上升，錄得近40%升幅。
美國總統特朗普的關稅政策可謂反轉全球金融市場，本月7日港股更大跌超過3,000點，成恒生指數歷來最大的點數跌幅，被形容為環球股市「黑色星期一」。恒指一度從今年高位跌逾5,000點，全數蒸發今年以來所有升幅。
股市大上大落，有人提心吊膽，寢食難安。港股急瀉3,000點後，有網民不知是否「炒燶」股票，或後悔沒有買樓，發文稱早說過買樓最安全，層樓跌極仍可以居住。
股票能輸清光，物業卻不會像股票變成牆紙。翻查紀錄，本港樓價有紀錄以來的跌幅最多約七成。本港樓市多年來經歷無數風浪，最令人深刻是1997年爆發金融風暴，樓價短短一年跌逾四成，直至2003年「沙士」，樓價累跌七成便見底。2008年爆發金融海嘯，樓價下跌約25%。在地緣政治日益複雜的情況下，雖然過去四年本港樓價回落近三成，但現時樓價比起2003年，仍錄得逾3倍升幅，同期恒指升幅卻不足90%。與2008年相比，樓價則升1.4倍。由此可見，物業的長期走勢的確是可以「長揸必勝」。
今年首季公司客入市錄逾700宗
近期資金避險，上月投資者買樓個案回升。中原地產數據顯示，主要反映投資者入市的公司名義買賣個案亦有所回升，3月錄得逾250宗公司名義入市成交，按月反彈近40%。其中新盤市場亦多了這類以公司名義持貨的投資者，上月有近60宗，比2月增加近八成。單計今年首季，公司客入市增至703宗，較去年同期大幅上升近5倍。
市場憧憬聯儲局為提振經濟，美國或加快減息步伐，今年的減息次數由原本預期只有2次，變成會減息4次，每次減息四分之一厘，市場更預期下月就開始減息。如果美國真的重啟減息，必定有利股市和樓市，加上預期貿易戰難於短期內解決，股市仍會出現較大波動，部分避險資金將會流入樓市，投資者套股換樓，第二季樓市交投量會比第一季更為暢旺。近期樓價有企穩迹象，中原城市領先指數CCL已連升三周。
香港作為國際金融中心的地位，一直以來吸引大量國際資金流入。即使面對全球經濟下行壓力，但本港樓市剛性需求強烈，尤其是中小型住宅市場，買家多為長期持有者，樓價波動相對較低。