股市波動大 買樓最隱陣！中原：上月投資客入市個案增近四成｜樓市數據

中美關稅大戰白熱化，經濟衰退憂慮席捲環球金融市場。近日股市大上大落，貿易戰亦難短期內解決，資金避險，樓市可能會成為避險資地方之一。上月投資者買樓個案顯著上升，錄得近40%升幅。 美國總統特朗普的關稅政策可謂反轉全球金融市場，本月7日港股更大跌超過3,000點，成恒生指數歷來最大的點數跌幅，被形容為環球股市「黑色星期一」。恒指一度從今年高位跌逾5,000點，全數蒸發今年以來所有升幅。 股市大上大落，有人提心吊膽，寢食難安。港股急瀉3,000點後，有網民不知是否「炒燶」股票，或後悔沒有買樓，發文稱早說過買樓最安全，層樓跌極仍可以居住。

股票能輸清光，物業卻不會像股票變成牆紙。翻查紀錄，本港樓價有紀錄以來的跌幅最多約七成。本港樓市多年來經歷無數風浪，最令人深刻是1997年爆發金融風暴，樓價短短一年跌逾四成，直至2003年「沙士」，樓價累跌七成便見底。2008年爆發金融海嘯，樓價下跌約25%。在地緣政治日益複雜的情況下，雖然過去四年本港樓價回落近三成，但現時樓價比起2003年，仍錄得逾3倍升幅，同期恒指升幅卻不足90%。與2008年相比，樓價則升1.4倍。由此可見，物業的長期走勢的確是可以「長揸必勝」。