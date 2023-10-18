熱門搜尋:
培正中學 劉詩昆 以巴衝突 天氣 比利時布魯塞爾槍擊案 玫瑰崗中學 施政報告2023 大閘蟹2023 煥然懿居第三座 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-10-18 04:30:20
日報

臨約增不減辣即銷毀條款 地監狠批 中原堅持無違法

分享：
中原地產

中原指已諮詢法律意見，確認新條款無違法。(資料圖片)

市場憧憬下周三公布的《施政報告》會有樓市減辣措施，買賣雙方採觀望態度，兩大地產代理中原地產及利嘉閣地產就出招，為二手買賣雙方提供一份加入「減辣」條款的「買賣備忘錄(Subject to Contract)」，在簽訂臨時買賣合約時先留空日期，待《施政報告》公布指定「減辣」措施後，經紀才填上合約的生效日期及成交期，並把相關文件及訂金送到指定律師樓；不減辣則臨時合約將被銷毀，訂金亦會全數退還給買方，雙方不可以追究。

地產代理監管局昨用嚴厲措辭回應使用有關備忘錄，表明此行徑並不妥當，容易引起法律爭拗及會引起物業市場混亂，買賣雙方亦有可能涉及瞞稅或其他法律責任，正研究有否違反監管指引，並會採取跟進行動。

中原地產隨即就地監局對買賣備忘錄作出回應，指公司於預備有關備忘錄前已諮詢法律意見，確認有關做法並無違法；於地監局表示關注此事後，公司亦再徵詢大律師意見，得到回覆此備忘錄並沒有觸犯任何法律，亦不牽涉避稅；重申此備忘錄只是依循巿場，以滿足業主及準買家的要求而設，亦建議雙方簽署前諮詢各自的獨立法律意見。

施永青：按買家要求增條件 指控無理

中原集團主席施永青向傳媒稱，地監局的言論對公司聲譽造成影響，現時該局的言論屬「有指控、無理據」，如要清楚說明哪方面構成避稅；又稱類似的附加條款在其他買賣合約都會出現，惟附加的內容有所不同，基本上按買家需要才會要求加入。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，相關備忘錄日前才交到前線代理，買賣雙方亦等減辣措施，但公司「都要做生意，唔能夠坐以待斃」，相關安排亦保障買家利益，業主不可以在公布減辣後反口。

白石角天賦海灣四房11年貶值逾「2球」

二手蝕讓情況持續，中原賴思沛稱，大埔白石角天賦海灣1期7座高層C室，實用面積1,116方呎，四房連套房及工人套房間隔，以1,200萬元沽出，呎價約10,753元，新買家為外區用家。原業主於2012年以1,407萬元入市，持貨11年，現轉手帳面虧損207萬元或約14.7%。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受