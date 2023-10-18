臨約增不減辣即銷毀條款 地監狠批 中原堅持無違法

市場憧憬下周三公布的《施政報告》會有樓市減辣措施，買賣雙方採觀望態度，兩大地產代理中原地產及利嘉閣地產就出招，為二手買賣雙方提供一份加入「減辣」條款的「買賣備忘錄(Subject to Contract)」，在簽訂臨時買賣合約時先留空日期，待《施政報告》公布指定「減辣」措施後，經紀才填上合約的生效日期及成交期，並把相關文件及訂金送到指定律師樓；不減辣則臨時合約將被銷毀，訂金亦會全數退還給買方，雙方不可以追究。

地產代理監管局昨用嚴厲措辭回應使用有關備忘錄，表明此行徑並不妥當，容易引起法律爭拗及會引起物業市場混亂，買賣雙方亦有可能涉及瞞稅或其他法律責任，正研究有否違反監管指引，並會採取跟進行動。

中原地產隨即就地監局對買賣備忘錄作出回應，指公司於預備有關備忘錄前已諮詢法律意見，確認有關做法並無違法；於地監局表示關注此事後，公司亦再徵詢大律師意見，得到回覆此備忘錄並沒有觸犯任何法律，亦不牽涉避稅；重申此備忘錄只是依循巿場，以滿足業主及準買家的要求而設，亦建議雙方簽署前諮詢各自的獨立法律意見。

施永青：按買家要求增條件 指控無理

中原集團主席施永青向傳媒稱，地監局的言論對公司聲譽造成影響，現時該局的言論屬「有指控、無理據」，如要清楚說明哪方面構成避稅；又稱類似的附加條款在其他買賣合約都會出現，惟附加的內容有所不同，基本上按買家需要才會要求加入。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，相關備忘錄日前才交到前線代理，買賣雙方亦等減辣措施，但公司「都要做生意，唔能夠坐以待斃」，相關安排亦保障買家利益，業主不可以在公布減辣後反口。

白石角天賦海灣四房11年貶值逾「2球」

二手蝕讓情況持續，中原賴思沛稱，大埔白石角天賦海灣1期7座高層C室，實用面積1,116方呎，四房連套房及工人套房間隔，以1,200萬元沽出，呎價約10,753元，新買家為外區用家。原業主於2012年以1,407萬元入市，持貨11年，現轉手帳面虧損207萬元或約14.7%。