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地產
2024-12-12 19:30:00

自小建立買樓觀念！青衣客儲錢幾年後斥210萬買葵涌「樓仔」(多圖)｜二手樓成交

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自小建立買樓觀念！青衣客儲錢幾年後斥210萬買葵涌「樓仔」(多圖)｜二手樓成交

自小建立買樓觀念！青衣客儲錢幾年後斥210萬買葵涌「樓仔」(多圖)｜二手樓成交

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有顧問機構的調查顯示本港連續14年成為全球樓價最難負擔的城市，而傳統觀念認為「成家」第一步要有一個安樂窩，因此「買樓上車」一向都不是容易的事。近期二手市場不乏低於樓價300萬元以下、即坊間稱為「樓仔」的成交個案，上葵涌葵麗大廈一個中高層單位最新以210萬元易手。

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，葵麗大廈中高層F室，實用面積約307方呎，由單位相片可見，內櫳間隔方正。單位於去年開價360萬元放售，最後累減150萬元或約41.7%，以210萬元易手，呎價約6,840元。

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買家由小到大傳統觀念必須要買樓

據了解，新買家為青衣區客，於葵涌區工作，由小至大傳統觀念必須要買樓，先有物業後有家，經儲錢幾年後，樓價依見高企，負擔能力始終有限，經代理找尋放盤後，發現上址由去年360萬元下調至235萬元，心想不能再猶疑，於是還價205萬元，而業主則降低叫價至215萬元，並稱已有客人有出手意欲，新買家恐被人捷足先登下，相約業主在其住所樓下見面，業主見買家勤奮誠實可愛，最終雙方各自讓步5萬元，以210萬元成交。

⇊直擊葵麗大廈中高層F室⇊

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單位23年間升值逾3

原業主於2001年以50萬元購入單位，持貨約23年，現轉售帳面獲利160萬元，物業期內升值約3.2倍。翻查資料，該廈高層F室，實用面積約385方呎，今年10月以270萬元售出，呎價約7,013元。

資料顯示，葵麗大廈位於上葵涌石蔭路37號，1973年入伙，樓齡約51年，提供133個單位。

即睇上葵涌葵麗大廈放盤 (House730)

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葵麗大廈位於上葵涌石蔭路37號，1973年入伙，樓齡約51年，提供133個單位。(代理提供)

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