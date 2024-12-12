自小建立買樓觀念！青衣客儲錢幾年後斥210萬買葵涌「樓仔」(多圖)｜二手樓成交

有顧問機構的調查顯示本港連續14年成為全球樓價最難負擔的城市，而傳統觀念認為「成家」第一步要有一個安樂窩，因此「買樓上車」一向都不是容易的事。近期二手市場不乏低於樓價300萬元以下、即坊間稱為「樓仔」的成交個案，上葵涌葵麗大廈一個中高層單位最新以210萬元易手。

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，葵麗大廈中高層F室，實用面積約307方呎，由單位相片可見，內櫳間隔方正。單位於去年開價360萬元放售，最後累減150萬元或約41.7%，以210萬元易手，呎價約6,840元。