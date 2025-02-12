自己人又捧場 千五萬掃兩伙 純官妻買皇都

一手焦點落在港島區，新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」昨公布首輪銷售安排，落實本周六價單發售168伙。該盤自上月起推出特色單位招標發售，約一個月售出16伙，吸金逾5.6億元；當中更吸引「自己人」認購，除了行政總裁黃少媚，主席鄭家純配偶葉美卿昨亦斥資近1,500萬元購入2伙特色平台單位。

新世界發通告指，葉美卿購入「皇都」6樓B8室一房，實用面積314方呎，連87方呎平台，成交價750萬元，呎價23,885元；另6樓B9室一房，實用面積306方呎，連88方呎平台，以736.9萬元售出，呎價24,082元。