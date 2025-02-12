自己人又捧場 千五萬掃兩伙 純官妻買皇都

一手焦點落在港島區，新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」昨公布首輪銷售安排，落實本周六價單發售168伙。該盤自上月起推出特色單位招標發售，約一個月售出16伙，吸金逾5.6億元；當中更吸引「自己人」認購，除了行政總裁黃少媚，主席鄭家純配偶葉美卿昨亦斥資近1,500萬元購入2伙特色平台單位。
新世界發通告指，葉美卿購入「皇都」6樓B8室一房，實用面積314方呎，連87方呎平台，成交價750萬元，呎價23,885元；另6樓B9室一房，實用面積306方呎，連88方呎平台，以736.9萬元售出，呎價24,082元。
至於去年11月上任的黃少媚亦於上月中入市「皇都」，單位為Noble Collection典藏．邸+高層A1室，四房雙套連儲物室間隔，實用面積1,522方呎，連1個車位以5,488萬元成交，呎價36,058元。
首輪暫收逾4800票 分4組時段發售
「皇都」將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目，住宅部分提供388伙，預計2026年12月31日入伙，樓花期長約23個月。該盤昨加推3號價單共39伙，扣除最高22%折扣後，折實價635.3萬至2,039.2萬元，折實呎價17,598至28,088元，折實平均呎價19,747元。營業及市務(特別項目)部總監何家欣指，是次屬原價加推，加推單位多位處中高層。據了解，截至昨晚7時，項目累收逾4,800票，超額認購近28倍。
營業及市務(特別項目)部助理總經理陳冬陽稱，首輪發售44伙一房、122伙兩房及2伙三房，實用面積321至726方呎。單位折實價605.5萬至2,039.2萬元，折實呎價16,888至28,088元。
營業及市務(特別項目)部助理總經理楊境豪指，項目首輪共分X、S、A及B組銷售，X組為維港珍藏大宅買家提名之合資格買家，每個提名權可買1伙；S組買家可購3伙至9伙；A組買家可購最少1伙指定單位或2至3伙；B組買家可購1至3伙。