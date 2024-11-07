舂坎角兩幢海景住宅放售 市值約2.8億｜豪宅市況

高力承業主委託為獨家代理出售香港南區舂坎角靜修里11號兩幢住宅物業，總實用面積約7,412方呎，市值約2.8億元，呎價約37,776元。
高力香港資本市場及投資服務部行政董事何家威表示，是次出售物業位於靜修里11號，落成於2016年，現時為2幢獨立住宅物業，盡攬無邊際赤柱灣醉人海景。地盤面積約11,500方呎，總實用面積約7,412方呎，總建築面積約8,625方呎，每幢均附設獨立車庫、花園、泳池，及天台。
何家威續指，靜修里為於港島南區舂坎角，與赤柱豪宅地段為鄰。區內物業大多依山臨海而建，環境清幽寧靜，私隱度極高。同時毗鄰赤柱廣場及赤柱市中心，生活配套完善，附近多間知名傳統學府及國際學校林立；加上距離中環核心商業區僅20分鐘車程，因此向來深受用家歡迎。
豪宅獲內地客追捧
近日，本港豪宅市場錄得多宗大額成交，當中最矚目為何崇本家族售出山頂3項物業。包括：剛剛以10.5億易手的山頂道28號洋房、本年7月以11億售出種植道46號；後續再以8.3億沽出山頂道99至103號洋房。此外，本月英皇集團亦以8.45億出售壽臣山15號洋房項目，反映出香港豪宅市場交易量顯著回升。而據消息顯示，所有買家均為內地客戶。
他相信，受惠於2024年最新施政報告放寬按揭成數、「新資本投資者入境計劃」及「輸入內地人才計劃」帶動下，有望吸引更多資金流入，促進豪宅市場交易量。