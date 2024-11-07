舂坎角兩幢海景住宅放售 市值約2.8億｜豪宅市況

高力承業主委託為獨家代理出售香港南區舂坎角靜修里11號兩幢住宅物業，總實用面積約7,412方呎，市值約2.8億元，呎價約37,776元。

高力香港資本市場及投資服務部行政董事何家威表示，是次出售物業位於靜修里11號，落成於2016年，現時為2幢獨立住宅物業，盡攬無邊際赤柱灣醉人海景。地盤面積約11,500方呎，總實用面積約7,412方呎，總建築面積約8,625方呎，每幢均附設獨立車庫、花園、泳池，及天台。

何家威續指，靜修里為於港島南區舂坎角，與赤柱豪宅地段為鄰。區內物業大多依山臨海而建，環境清幽寧靜，私隱度極高。同時毗鄰赤柱廣場及赤柱市中心，生活配套完善，附近多間知名傳統學府及國際學校林立；加上距離中環核心商業區僅20分鐘車程，因此向來深受用家歡迎。