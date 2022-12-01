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地產
2022-12-01 16:29:10

舊區重建｜市建局4054萬收購土瓜灣道地舖 15年升值近3千萬

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市建局新近以4,054萬元收購土瓜灣道17號地舖，較原業主15年前購入價，帳面升值接近3,000萬元。(市建局網頁圖片)

市建局新近以4,054萬元收購土瓜灣道17號地舖，較原業主15年前購入價，帳面升值接近3,000萬元。(市建局網頁圖片)

市建局就土瓜灣道/榮光街重建項目，最新以4,054萬元收購該計劃範圍內一個舊樓物業地舖，成交價較原業主15年前買入價高逾2.5倍，帳面升值近3,000萬元。

市建局土瓜灣道/榮光街重建發展計畫。(市建局網頁圖片) 市建局土瓜灣道/榮光街重建發展計畫。(市建局網頁圖片)

上述被市建局收購的物業為土瓜灣道17號地舖，舖位面積約有1,000方呎，獲市建局以4,054萬元買入，而原業主於2007年以公司名義購入上址，當時作價1,132萬元，現轉手帳面大賺約2,922萬元，升幅約2.58倍。而上述成交舖位位置為市建局土瓜灣道/榮光街重建計劃範圍內，該計劃於20213月初展開，當中包括土瓜灣道115號及1731(單數)、馬頭圍道111127D(單數)、鴻福街26號及1014(雙數)、啟明街15號及1119(單數)、玉成街17(單數)212(雙數)，合共涉約53個街號之樓宇及約559個業權。

10月亦曾收購鄰近地舖

除上述收購外，市建局在今年10月亦以2,877萬元收購土瓜灣道25號地舖，同屬重建計劃範圍內的舖位，而成交價較原業主於1968(54年前)的買入價9.75萬元，帳面大幅升值294倍。另外，今年6月底時，市建局曾向土瓜灣道/榮光街重建計劃內的物業業主發出收購建議，當時提出的建議收購呎價為17,798元。

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