舊區重建｜市建局4054萬收購土瓜灣道地舖 15年升值近3千萬

市建局就土瓜灣道/榮光街重建項目，最新以4,054萬元收購該計劃範圍內一個舊樓物業地舖，成交價較原業主15年前買入價高逾2.5倍，帳面升值近3,000萬元。
上述被市建局收購的物業為土瓜灣道17號地舖，舖位面積約有1,000方呎，獲市建局以4,054萬元買入，而原業主於2007年以公司名義購入上址，當時作價1,132萬元，現轉手帳面大賺約2,922萬元，升幅約2.58倍。而上述成交舖位位置為市建局土瓜灣道/榮光街重建計劃範圍內，該計劃於2021年3月初展開，當中包括土瓜灣道1至15號及17至31號(單數)、馬頭圍道111至127D號(單數)、鴻福街2至6號及10至14號(雙數)、啟明街1至5號及11至19號(單數)、玉成街1至7號(單數)及2至12號(雙數)，合共涉約53個街號之樓宇及約559個業權。
10月亦曾收購鄰近地舖
除上述收購外，市建局在今年10月亦以2,877萬元收購土瓜灣道25號地舖，同屬重建計劃範圍內的舖位，而成交價較原業主於1968年(即54年前)的買入價9.75萬元，帳面大幅升值294倍。另外，今年6月底時，市建局曾向土瓜灣道/榮光街重建計劃內的物業業主發出收購建議，當時提出的建議收購呎價為17,798元。