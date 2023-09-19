舊樓強拍｜恒地、太古底價63.1億統一鰂魚涌舊樓業權 創歷來最貴

由恒地(012)和太古地產(1972)合作收購及發展的鰂魚涌英皇道與濱海街一系列舊樓，今日(19日)進行強拍程序，發展商在無競爭對手下，以底價63.1億元奪得項目，為本港歷來最大宗單一強拍個案。

恒地執行董事黃浩明表示，底價是早前的成交金額作標準，認為與目前市況脫節，但集團原已持有項目九成的業權，強調成交價並不反映成本價，故照原定計劃拍下項目。他又指，項目與太古合作，預計樓面可達44萬方呎，料明年中開始動工，於2029年落成。

上述強拍地盤位於英皇道983至987A及濱海街16至94號，包括於1959至1962年落成的瑞士樓舊樓物業，今日以底價63.1億港元投得。根據鰂魚涌分區計劃大綱核准圖編號S/H21/28，該土地現劃為「住宅(甲類)」用途，物業佔地約43,881方呎，而該等物業是以部分交吉、部分連現有租賃、租約及准用約9如有)及以「現狀」等形式出售，但受制於現有建築物命令及通知。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李佩儀表示，鰂魚涌因近年去中心化而備受青睞，因此具有強勁的資本增值和租金收入潛力。鑑於該區供應稀缺，該項目或將受益於未來的房地產價格上漲。此外，該區毗鄰核心商業區，現代化設施齊全，對租戶也很有吸引力，而該地段的規模將為開發商提供龐大的機會，能藉興建大型項目來滿足該地區的需求。

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